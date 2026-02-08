Jerusalem Post: Tο Ισραήλ έχει ενημερώσει τον Τραμπ ότι «μπορεί να δράσουμε μόνοι μας στο Ιράν», γιατί τους ανησυχεί το μοντέλο Χούθι
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Ιράν ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ Χούθι βαλλιστικοί πύραυλοι

Jerusalem Post: Tο Ισραήλ έχει ενημερώσει τον Τραμπ ότι «μπορεί να δράσουμε μόνοι μας στο Ιράν», γιατί τους ανησυχεί το μοντέλο Χούθι

Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να έχουν παρουσιάσει και επιχειρησιακά σχέδια στην Ουάσινγκτον σε περίπτωση που το Ιράν ξεπεράσει το όριο για τους βαλλιστικούς πυραύλους

Jerusalem Post: Tο Ισραήλ έχει ενημερώσει τον Τραμπ ότι «μπορεί να δράσουμε μόνοι μας στο Ιράν», γιατί τους ανησυχεί το μοντέλο Χούθι
10 ΣΧΟΛΙΑ
Την πληροφορία ότι το Ισραήλ έχει διαμηνύσει στις ΗΠΑ ότι «θα χτυπήσουμε μόνοι μας αν το Ιράν ξεπεράσει το όριο που έχουμε θέσει για τους βαλλιστικούς πυραύλους» μεταδίδει η Jerusalem Post επικαλούμενη Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Τελ Αβίβ έχει μεταφέρει στην Ουάσινγκτον ότι το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν αποτελεί υπαρξιακή απειλή και ότι η χώρα είναι έτοιμη να δράσει μονομερώς αν χρειαστεί, προσθέτοντας, πάντως, ότι το Ισραήλ δεν έχει φτάσει ακόμα σε αυτό το όριο.

Κατά τις ίδιες πηγές που επικαλείται η JPost, η πρόθεση του Ισραήλ να διαλύσει τις πυραυλικές δυνατότητες και την υποδομή παραγωγής του Ιράν μεταφέρθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες μέσω μιας σειράς ανταλλαγών υψηλού επιπέδου. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εμφανίζονται, στο πλαίσιο αυτό, να έχουν περιγράψει σε Αμερικανούς ομολόγους τους επιχειρησιακά σχέδια συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων σε βασικές εγκαταστάσεις παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων.

Οι ισραηλινοί αξιωματούχοι τόνισαν ότι η χώρα τους διατηρεί ελευθερία δράσης και υπογράμμισαν ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκαταστήσει στρατηγικά οπλικά συστήματα σε κλίμακα που απειλεί την ύπαρξη του Ισραήλ.

Άλλος αξιωματούχος χαρακτήρισε την τρέχουσα συγκυρία ως «ιστορική ευκαιρία» για να καταφέρει το Ισραήλ ένα σημαντικό πλήγμα στις πυραυλικές υποδομές του Ιράν και να εξουδετερώσει την απειλή.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανησυχούν, κατά το δημοσίευμα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να υιοθετήσει ένα μοντέλο περιορισμένων επιθέσεων – παρόμοιο με τις πρόσφατες επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά των Χούθι στο Υεμένη – το οποίο, όπως φοβούνται, θα μπορούσε να αφήσει ανέπαφες τις κρίσιμες δυνατότητες του Ιράν.

«Η ανησυχία είναι ότι μπορεί να επιλέξει μερικούς στόχους, να δηλώσει επιτυχία και να αφήσει το Ισραήλ να αντιμετωπίσει τις συνέπειες, όπως συνέβη με τους Χούθι», δήλωσε άλλος στρατιωτικός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι τα μερικά μέτρα δεν θα εξαλείψουν την βασική απειλή.
10 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης