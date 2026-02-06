Έκρηξη από χειροβομβίδα σε ινστιτούτο αισθητικής στη Γκρενόμπλ: Έξι τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα παιδί

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι τραυματισμοί προκλήθηκαν από το ωστικό κύμα της έκρηξης, με τους τραυματίες να λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο, χωρίς να χρειαστεί η μεταφορά τους σε νοσοκομείο