Έκρηξη από χειροβομβίδα σε ινστιτούτο αισθητικής στη Γκρενόμπλ: Έξι τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα παιδί
Έξι άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί πέντε ετών, από έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (6/2) σε ινστιτούτο αισθητικής στη Γκρενόμπλ, της Γαλλίας.
Σύμφωνα με τις Αρχές, οι τραυματισμοί προκλήθηκαν από το ωστικό κύμα της έκρηξης έπειτα από ρίψη χειροβομβίδας, με τους τραυματίες να λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου, χωρίς να χρειαστεί η μεταφορά τους σε νοσοκομείο.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 15:00, όταν άτομα εισήλθαν στο κατάστημα και ένα από αυτά εκτόξευσε χειροβομβίδα στο εσωτερικό του χώρου. Οι δράστες διέφυγαν και μέχρι στιγμής τα κίνητρά τους παραμένουν άγνωστα.
Το ινστιτούτο αισθητικής βρίσκεται στο ισόγειο πολυώροφου κτιρίου κατοικιών, ανάμεσα σε άλλα εμπορικά καταστήματα. Από τη σφοδρότητα της έκρηξης, η βιτρίνα του καταστήματος καταστράφηκε ολοσχερώς, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης.
Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των δραστών.
🔴🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Une GRENADE a été lancée et a EXPLOSÉ dans un institut de beauté à Grenoble. Au moins 6 personnes ont été BLESSÉES, dont un ENFANT âgé de 5 ans.— Bastion (@BastionMediaFR) February 6, 2026
Selon les premières informations, deux individus auraient pénétré dans l’établissement avant d’y jeter… pic.twitter.com/oG0izhMLWS
