Πόλεμος στην Ουκρανία: Ζευγάρι σκοτώθηκε σε επιδρομή της Ρωσίας στη Ζαπορίζια

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας συνεχίζουν τα πλήγματά τους κάθε βράδυ στην Ουκρανία, παρά το ότι τις προηγούμενες μέρες διεξήχθησαν συνομιλίες υπό την αιγίδα των ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι