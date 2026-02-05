Ζελένσκι: Η Ουκρανία είναι έτοιμη ανταλλάξει drone με πολωνικά μαχητικά και αντιαεροπορικούς πυραύλους
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ντόναλντ Τουσκ Ουκρανία

Η Πολωνία ετοιμάζει νέο πακέτο βοήθειας 55,91 εκατ. δολαρίων για την Ουκρανία

Η Ουκρανία είναι έτοιμη να ανταλλάξει δικά της drone με αντιαεροπορικούς πυραύλους και πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη, δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, οι δυο τους συζήτησαν την ανάπτυξη της διασύνδεσης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Πολωνίας και Ουκρανίας, της οποίας το ενεργειακό σύστημα έχει πληγεί από τις ρωσικές αεροπορικές επιδρομές τους τελευταίους μήνες.

Η Πολωνία ετοιμάζει ένα νέο πακέτο βοήθειας 200 εκατομμυρίων ζλότι (55,91 εκατομμυρίων δολαρίων) για την Ουκρανία, που θα αποτελείται κυρίως από θωρακισμένα, δήλωσε από την πλευρά του ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ.

Ο Τουσκ είπε ότι η Πολωνία μπορεί να δώσει στην Ουκρανία μαχητικά αεροσκάφη τύπου MiG-29 οποιαδήποτε στιγμή , αλλά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι του είχε πει ότι το Κίεβο μπορεί να χρειαστεί άλλο εξοπλισμό αντιαεροπορικής άμυνας που είναι υψηλής προτεραιότητας και ότι θα συζητήσει το θέμα αυτό με Πολωνούς αξιωματούχους και θα το συζητήσει ξανά με τον Ουκρανό πρόεδρο την Δευτέρα.

