Δύο νεκροί σε νέο βομβαρδισμό των ΗΠΑ εναντίον σκάφους με ναρκωτικά στον Ειρηνικό, δείτε βίντεο
Οι υπηρεσίες πληροφοριών επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος κινείτο σε γνωστές θαλάσσιες οδούς διακίνησης ναρκωτικών κι ότι εμπλεκόταν στη διακίνηση ναρκωτικών
Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν βομβαρδίστηκε από αέρος χθες Πέμπτη ταχύπλοο το οποίο φέρεται να ανήκε σε διακινητές ναρκωτικών καθώς έπλεε στον ανατολικό Ειρηνικό, ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το οποίο είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»).
Οι υπηρεσίες πληροφοριών «επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος κινείτο σε γνωστές (θαλάσσιες) οδούς διακίνησης ναρκωτικών κι ότι εμπλεκόταν στη διακίνηση ναρκωτικών», ανέφερε η SOUTHCOM μέσω X, δίνοντας στη δημοσιότητα «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο 12 δευτερολέπτων, το οποίο καταγράφει το φονικό πλήγμα.
On Feb. 5, at the direction of #SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/B3ctyN1lke— U.S. Southern Command (@Southcom) February 6, 2026
