Δύο νεκροί σε νέο βομβαρδισμό των ΗΠΑ εναντίον σκάφους με ναρκωτικά στον Ειρηνικό, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Ειρηνικός Ωκεανός

Δύο νεκροί σε νέο βομβαρδισμό των ΗΠΑ εναντίον σκάφους με ναρκωτικά στον Ειρηνικό, δείτε βίντεο

Οι υπηρεσίες πληροφοριών επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος κινείτο σε γνωστές θαλάσσιες οδούς διακίνησης ναρκωτικών κι ότι εμπλεκόταν στη διακίνηση ναρκωτικών

Δύο νεκροί σε νέο βομβαρδισμό των ΗΠΑ εναντίον σκάφους με ναρκωτικά στον Ειρηνικό, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν βομβαρδίστηκε από αέρος χθες Πέμπτη ταχύπλοο το οποίο φέρεται να ανήκε σε διακινητές ναρκωτικών καθώς έπλεε στον ανατολικό Ειρηνικό, ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το οποίο είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»).

Οι υπηρεσίες πληροφοριών «επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος κινείτο σε γνωστές (θαλάσσιες) οδούς διακίνησης ναρκωτικών κι ότι εμπλεκόταν στη διακίνηση ναρκωτικών», ανέφερε η SOUTHCOM μέσω X, δίνοντας στη δημοσιότητα «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο 12 δευτερολέπτων, το οποίο καταγράφει το φονικό πλήγμα.

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης