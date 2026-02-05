Πώς η Ρωσία χρησιμοποιεί νευρωνικά τσιπ για να μετατρέπει ζωντανά περιστέρια σε drones για παρακολούθηση στόχων

Δείτε μέσα από σχεδιαγράμματα πώς στήνεται και πώς λειτουργεί ένα περιστέρι ως drone - Προς το παρόν, χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για την παρακολούθηση υποδομών





Στο πλαίσιο προγράμματος με την κωδική ονομασία PJN-1, νευρωνικά τσιπ εμφυτεύονται στους εγκεφάλους των πουλιών, ενώ κάμερες προσαρμόζονται στο στήθος τους και οι διαδρομές πτήσης καθορίζονται εξ αποστάσεως από χειριστές.



Neiry Group, μια νεοφυή εταιρεία με έδρα τη Μόσχα, η οποία υποστηρίζει ότι τα περιστέρια υπερτερούν των συμβατικών drones FPV, χάρη στη μεγαλύτερη εμβέλεια, αντοχή και ικανότητά τους να προσεγγίζουν δυσπρόσιτες περιοχές.









Η Neiry αναφέρει ότι τα περιστέρια-βιοdrones μπορούν να διανύουν πάνω από 300 μίλια την ημέρα και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση υποδομών, την επιθεώρηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, τη λειτουργία σε περιορισμένο εναέριο χώρο και την υποστήριξη αποστολών έρευνας και διάσωσης.



Δείτε στα ακόλουθα σχεδιαγράμματα τη διαδικασία προετοιμασίας ενός κυβερνο-περιστεριού



Αν και η εταιρεία παρουσιάζει το έργο ως εργαλείο πολιτικής χρήσης για την παρακολούθηση υποδομών, ειδικοί προειδοποιούν ότι η τεχνολογία θα μπορούσε εύκολα να προσαρμοστεί για στρατιωτικούς σκοπούς. Παράλληλα, πολλά είναι και τα ερωτήματα για τη χρηματοδότηση της Neiry και τους πολιτικούς της δεσμούς.



Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αλεξάντερ Πανόφ, έχει στο παρελθόν επικρίνει αυτό που αποκάλεσε «ήπιο ύφος» της λεγόμενης «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» της Ρωσίας στην



Από περιστέρια, μέχρι κοράκια και άλμπατρος



Ο Πανόφ έχει δηλώσει ότι το σύστημα θα μπορούσε να προσαρμοστεί και σε άλλα είδη που είναι σε θέση να μεταφέρουν βαρύτερα φορτία ή να ενσωματώνονται καλύτερα σε διαφορετικά περιβάλλοντα.



«Προς το παρόν, η λύση λειτουργεί με περιστέρια, αλλά οποιοδήποτε πουλί μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φορέας», σημείωσε. «Για τη μεταφορά μεγαλύτερου φορτίου σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε κοράκια. Για την παρακολούθηση παράκτιων εγκαταστάσεων, γλάρους, και για μεγαλύτερες θαλάσσιες περιοχές, άλμπατρος».



Ο επικεφαλής της τεχνολογικής εταιρείας - που έχει περιγράψει ως απώτερη φιλοδοξία του τη δημιουργία ενός Homo superior για να αντικαταστήσει τον Homo sapiens - ανέφερε ότι τα βιοdrones έχουν προσελκύσει ενδιαφέρον από τη Ρωσία, το Ντουμπάι και την Ινδία, συμπεριλαμβανομένης πρότασης για την παρακολούθηση γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας.



Ο Τζέιμς Τζορντάνο, ομότιμος καθηγητής νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο Τζορτζτάουν και επιστημονικός σύμβουλος του Πενταγώνου, δήλωσε στο Bloomberg ότι, θεωρητικά, τέτοια «βιοdrones» θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη μετάδοση ασθενειών σε εχθρικό έδαφος.



Το ανορθόδοξο οπλοστάσιο των Ρώσων: Δελφίνια σε ναυτικές βάσεις, άλογα με τερματικά Starlink



Τα περιστέρια εντάσσονται σε ένα ολοένα και πιο ανορθόδοξο οπλοστάσιο στο ουκρανικό πεδίο μάχης. Η Ρωσία χρησιμοποιεί ήδη εκπαιδευμένα δελφίνια για την προστασία της ναυτικής της βάσης στη Μαύρη Θάλασσα από υποβρύχιες επιθέσεις και, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει τοποθετήσει τερματικούς σταθμούς Starlink σε άλογα για να επεκτείνει την κάλυψη διαδικτύου κατά μήκος της γραμμής του μετώπου.



Οι ανησυχίες για τις σχέσεις της Neiry με το Κρεμλίνο εντάθηκαν μετά από έρευνα του T-Invariant, ενός ανεξάρτητου αντιπολεμικού μέσου που ιδρύθηκε από Ρώσους επιστήμονες. Σύμφωνα με την έρευνα, η εταιρεία έχει λάβει χρηματοδότηση ύψους περίπου ενός δισεκατομμυρίου ρουβλίων (σχεδόν 10 εκατ. λίρες), μεγάλο μέρος της οποίας προέρχεται από πηγές συνδεδεμένες με το Κρεμλίνο.



Σημαντικό ποσοστό προήλθε από την National Technology Initiative, πρόγραμμα που εγκαινιάστηκε το 2014 από τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την προώθηση της ρωσικής ηγεσίας στην παγκόσμια τεχνολογία.



Πρόσθετη χρηματοδότηση φέρεται να προήλθε από επενδυτικές εταιρείες που συνδέονται με το ρωσικό κρατικό επενδυτικό ταμείο, υπό τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, τον επικεφαλής διαπραγματευτή του Πούτιν. Ο Ντμίτριεφ έχει αναπτύξει στενές σχέσεις με Αμερικανούς απεσταλμένους, όπως τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, και έχει ηγηθεί διαδοχικών γύρων ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία.



Το T-Invariant αναφέρει επίσης ότι η Neiry λαμβάνει χρήματα από ταμείο συνδεδεμένο με τον υπό κυρώσεις ολιγάρχη Βλαντίμιρ Ποτάνιν και διατηρεί δεσμούς με το ινστιτούτο τεχνητής νοημοσύνης του Κρατικό Πανεπιστήμιο Μόσχας, το οποίο διευθύνει η νεότερη κόρη του Πούτιν, Κατερίνα Τιχόνοβα.



Τον Ιανουάριο του 2025, η Neiry παρουσίασε αυτό που χαρακτήρισε ως τον πρώτο στον κόσμο αρουραίο συνδεδεμένο με τεχνητή νοημοσύνη, ικανό να έχει πρόσβαση σε διαδικτυακές πληροφορίες και να απαντά σε ερωτήσεις μέσω πληκτρολογίου. Η εταιρεία έχει επίσης δηλώσει στο παρελθόν ότι τροποποίησε εγκεφάλους αγελάδων για να αυξήσει την παραγωγή γάλακτος.



Εάν τα πειράματα της Neiry αποδώσουν, η Ρωσία θα καταστεί μία από τις ελάχιστες χώρες που διαθέτουν επιχειρησιακή τεχνολογία βιοdrones. Πέρυσι, Κινέζοι επιστήμονες δημιούργησαν κυβερνο-μέλισσες, χρησιμοποιώντας υπερελαφρούς εγκεφαλικούς ελεγκτές για να κατευθύνουν την πτήση των εντόμων.



Εκπρόσωπος της Neiry Group δήλωσε: «Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα βιοdrones μας να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για πολιτικούς σκοπούς, χωρίς κρυφή ή δευτερεύουσα χρήση. Μεταξύ άλλων, ελέγχουμε διεξοδικά τις προθέσεις όλων των συνεργατών και αντισυμβαλλομένων μας».



Η εταιρεία αρνήθηκε ότι γνωρίζει οποιαδήποτε σχέση μεταξύ των επενδυτών της και της ρωσικής κυβέρνησης, προσθέτοντας: «Αξίζει να σημειωθεί ότι η κρατική στήριξη αποτελεί κοινή και ευρέως αποδεκτή πρακτική παγκοσμίως - σε όλες τις μεγάλες χώρες, οι τεχνολογίες αιχμής υποστηρίζονται από το κράτος».



Η Neiry Group ανέφερε επίσης ότι τα σχόλια του ιδρυτή της για τον πόλεμο πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία «αντανακλούν τις προσωπικές του απόψεις ως ιδιώτη και ενδέχεται να μην αντιπροσωπεύουν την επίσημη θέση της Neiry Group ή των πολλαπλών επενδυτών της».