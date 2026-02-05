Βρετανία: 36 βρέφη πιθανόν να έχουν εμφανίσει συμπτώματα δηλητηρίασης από μολυσμένο γάλα
ΚΟΣΜΟΣ
Βρετανία Βρέφος Βρεφικό γάλα

Βρετανία: 36 βρέφη πιθανόν να έχουν εμφανίσει συμπτώματα δηλητηρίασης από μολυσμένο γάλα

Η ανησυχία για την παρουσία μιας τοξίνης, της κερεουλίδης, προκάλεσε ανακλήσεις βρεφικού γάλακτος σε δεκάδες χώρες

Βρετανία: 36 βρέφη πιθανόν να έχουν εμφανίσει συμπτώματα δηλητηρίασης από μολυσμένο γάλα
Οι βρετανικές αρχές, που ερευνούν την μόλυνση βρεφικού γάλακτος, ανακοίνωσαν σήμερα ότι έχουν καταγραφεί 36 πιθανά κρούσματα παιδιών με συμπτώματα που συνάδουν με δηλητηρίαση από προβληματικές παρτίδες στη χώρα.

Στις 6 Ιανουαρίου, η Nestle ανακάλεσε κάποιες παρτίδες των βασικών βρεφικών προϊόντων της, περιλαμβανομένων των SMA, BEBA και NAN, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο εξαιτίας της πιθανής μόλυνσής τους με μια τοξίνη που μπορεί να προκαλέσει ναυτία και εμετό.

Δύο εβδομάδες αργότερα, η Danone ανακάλεσε μια παρτίδα από το βρεφικό γάλα της, το Aptamil.

Η ανησυχία για την παρουσία μιας τοξίνης, της κερεουλίδης, προκάλεσε ανακλήσεις σε δεκάδες χώρες.

Ο Οργανισμός Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι δεδομένης της μεγάλης διαθεσιμότητας των προβληματικών προϊόντων πριν από την ανάκλησή τους, αναμένονται κάποια κρούσματα μετά την ενημέρωση νοσοκομείων να είναι σε επαγρύπνηση για την εμφάνιση ύποπτων συμπτωμάτων.

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης