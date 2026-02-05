Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Βρετανία: 36 βρέφη πιθανόν να έχουν εμφανίσει συμπτώματα δηλητηρίασης από μολυσμένο γάλα
Βρετανία: 36 βρέφη πιθανόν να έχουν εμφανίσει συμπτώματα δηλητηρίασης από μολυσμένο γάλα
Η ανησυχία για την παρουσία μιας τοξίνης, της κερεουλίδης, προκάλεσε ανακλήσεις βρεφικού γάλακτος σε δεκάδες χώρες
Οι βρετανικές αρχές, που ερευνούν την μόλυνση βρεφικού γάλακτος, ανακοίνωσαν σήμερα ότι έχουν καταγραφεί 36 πιθανά κρούσματα παιδιών με συμπτώματα που συνάδουν με δηλητηρίαση από προβληματικές παρτίδες στη χώρα.
Στις 6 Ιανουαρίου, η Nestle ανακάλεσε κάποιες παρτίδες των βασικών βρεφικών προϊόντων της, περιλαμβανομένων των SMA, BEBA και NAN, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο εξαιτίας της πιθανής μόλυνσής τους με μια τοξίνη που μπορεί να προκαλέσει ναυτία και εμετό.
Δύο εβδομάδες αργότερα, η Danone ανακάλεσε μια παρτίδα από το βρεφικό γάλα της, το Aptamil.
Η ανησυχία για την παρουσία μιας τοξίνης, της κερεουλίδης, προκάλεσε ανακλήσεις σε δεκάδες χώρες.
Ο Οργανισμός Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι δεδομένης της μεγάλης διαθεσιμότητας των προβληματικών προϊόντων πριν από την ανάκλησή τους, αναμένονται κάποια κρούσματα μετά την ενημέρωση νοσοκομείων να είναι σε επαγρύπνηση για την εμφάνιση ύποπτων συμπτωμάτων.
Στις 6 Ιανουαρίου, η Nestle ανακάλεσε κάποιες παρτίδες των βασικών βρεφικών προϊόντων της, περιλαμβανομένων των SMA, BEBA και NAN, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο εξαιτίας της πιθανής μόλυνσής τους με μια τοξίνη που μπορεί να προκαλέσει ναυτία και εμετό.
Δύο εβδομάδες αργότερα, η Danone ανακάλεσε μια παρτίδα από το βρεφικό γάλα της, το Aptamil.
Η ανησυχία για την παρουσία μιας τοξίνης, της κερεουλίδης, προκάλεσε ανακλήσεις σε δεκάδες χώρες.
Ο Οργανισμός Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι δεδομένης της μεγάλης διαθεσιμότητας των προβληματικών προϊόντων πριν από την ανάκλησή τους, αναμένονται κάποια κρούσματα μετά την ενημέρωση νοσοκομείων να είναι σε επαγρύπνηση για την εμφάνιση ύποπτων συμπτωμάτων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα