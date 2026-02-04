Ηλικιωμένος νάρκωνε και βίαζε νεαρά αγόρια σε χριστιανική κατασκήνωση στο Λέστερ: Τους έβαζε ηρεμιστικά στο γλυκό

Ο Τζον Ρούμπεν, υπεύθυνος της κατασκήνωσης και πατέρας δύο παιδιών, αφού νάρκωνε τα αγόρια, στη συνέχεια τα κακοποιούσε σεξουαλικά, ενώ σε δύο περιπτώσεις νάρκωσε και τη σύζυγό του για να μην καταλάβει τι έκανε





Όπως αναφέρει η







Φορώντας μπλε πουκάμισο και μπεζ παντελόνι, ο δράστης έβαλε τα κλάματα στο εδώλιο κατά τη διάρκεια της απολογίας του, όταν παραδέχτηκε ότι χορήγησε την ψυχοτρόπο ουσία τεμαζεπάμη, στη σύζυγό του, 63 ετών, μεταξύ 26 και 29 Ιουλίου πέρυσι, ώστε να μην ξυπνήσει ενώ εκείνος κακοποιούσε σεξουαλικά τα παιδιά.



Ο συνταξιούχος κτηνίατρος, ο οποίος διηύθυνε την κατασκήνωση για τουλάχιστον 27 χρόνια, είπε «λυπάμαι πολύ» αφού δήλωσε την ενοχή του.







«Ένοχος, λυπάμαι πολύ» Όταν του απαγγέλθηκαν οι νέες κατηγορίες, ο Ρούμπεν κλαίγοντας απάντησε: «Ένοχος, λυπάμαι πολύ».



«Καταλαβαίνω γιατί ήσουν αναστατωμένος στην αρχή αυτής της ακρόασης. Θα σε καταδικάσω την Παρασκευή. Θα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα στη ζωή σου, και πολύ μεγάλη».



Κλείσιμο O Ρούμπεν με τη σύυζγό του σε ευτυχισμένες στιγμές

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο κατηγορούμενος έχει ήδη προειδοποιηθεί ότι αντιμετωπίζει «σημαντική ποινή φυλάκισης», εφόσον καταδικαστεί.



Σημειώνεται ότι τον Νοέμβριο, ο Ρούμπεν - πατέρας δύο παιδιών ο ίδιος - δήλωσε ένοχος για μια σειρά κατηγοριών που σχετίζονται με τη χορήγηση ναρκωτικών ουσιών σε παιδιά το 2024.



Ο ίδιος παραδέχτηκε σεξουαλική επίθεση σε παιδί κάτω των 13 ετών, σεξουαλική επίθεση σε παιδί κάτω των 13 ετών με διείσδυση, οκτώ κατηγορίες κακοποίησης παιδιών, τρεις κατηγορίες για κατοχή οπτικού υλικού με παιδιά και τέσσερις κατηγορίες για ναρκωτικά.



Μάλιστα, όπως ακούστηκε στο διακστήριο, στην κατοχή του κατηγορούμενου βρέθηκαν 50 τουλάχιστον βίντεο με παιδιά, τα πιο σοβαρά.



Πώς δρούσε Το δικαστήριο άκουσε ότι ο κτηνίατρος έβαζε θρυμματισμένα ηρεμιστικά σε γλυκά χρησιμοποιώντας μια υποδερμική σύριγγα, υπολογίζοντας την ποσότητα που χρειαζόταν για να ναρκώσει κάθε παιδί ανάλογα με το βάρος του.



Όταν τα παιδιά φορούσαν τις πιτζάμες τους και ετοιμάζονταν για ύπνο, ο παιδόφιλος τα προκάλεσε να παίξουν ένα «γλυκό παιχνίδι», όπως έλεγε, προκαλώντας τα να φάνε τρία μαστιχωτά γλυκά όσο πιο γρήγορα μπορούσαν.



Αφού έχαναν τις αισθήσεις τους, κακοποιούσε σεξουαλικά όσους είχε επιλέξει. Ναρκώνοντας όλους στο δωμάτιο, ήξερε ότι κανείς δεν θα τον ενοχλούσε.



Το Δικαστήριο του Λέστερ ενημερώθηκε ότι ο Ρούμπεν διηύθυνε την κατασκήνωση για περισσότερα από 25 χρόνια και ότι στο παρελθόν τα παιδιά αρρώστησαν από τα γλυκά που τους είχαν δοθεί, εγείροντας φόβους ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν πολλά περισσότερα θύματα.



Το «γλυκό παιχνίδι» Η αστυνομία του Λέστερ δήλωσε ότι μια «δημόσια πύλη» παραμένει ανοιχτή για όποιον έχει πληροφορίες ή ανησυχίες σχετικά με την έρευνα.



Ο Ρούμπεν συνελήφθη τον Ιούλιο του περασμένου έτους, αφού συνολικά οκτώ παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και διαπιστώθηκε ότι είχε χρησιμοποιηθεί υγρό Ζάναξ σε ορισμένα από τα θύματα.



Αρκετά παιδιά είχαν έντονη αδιαθεσία, αφού έπαιξαν το λεγόμενο «γλυκό παιχνίδι» και όπως ειπώθηκε δυσκολεύονταν να περπατήσουν, είχαν ασαφή ομιλία και δεν μπορούσαν να ξυπνήσουν.



Τα παιδιά συχνά ένιωθαν αδιαθεσία το επόμενο πρωί, αλλά ο Ρούμπεν τους έλεγε ότι ήταν «υπερβολικά αγχωμένα».



Σημειώνεται ότι ο θετός γιος του κατηγορουμένου είχε εκφράσει ανησυχίες στον σύντροφό του κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσης, αφού βρήκε βρεφικό λάδι, σύριγγες με λευκή σκόνη και άλλα αντικείμενα.