Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Με τον Σι Τζινπίνγκ μίλησε ο Τραμπ, σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua
Με τον Σι Τζινπίνγκ μίλησε ο Τραμπ, σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua
Νωρίτερα σήμερα, ο Κινέζος πρόεδρος είχε μιλήσει μέσω βιντεοκλήσης και με τον Βλαντίμιρ Πούτιν
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε το απόγευμα της Τετάρτης ο Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο Xinhua.
Νωρίτερα σήμερα, ο Κινέζος πρόεδρος είχε μιλήσει μέσω βιντεοκλήσης και με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, όπου επαναβεβαίωσαν το άριστο επίπεδο των σχέσεών τους.
Νωρίτερα σήμερα, ο Κινέζος πρόεδρος είχε μιλήσει μέσω βιντεοκλήσης και με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, όπου επαναβεβαίωσαν το άριστο επίπεδο των σχέσεών τους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα