Με τον Σι Τζινπίνγκ μίλησε ο Πούτιν: «Υποδειγματικές οι σχέσεις μας, αγαπητέ φίλε»
Ο Ρώσος πρόεδρος ευχαρίστησε τον Κινέζο ομόλογό του για το γεγονός πως οι Ρώσοι πολίτες θα μπορούν πλέον να επισκέπτονται την Κίνα χωρίς βίζα
Επικοινωνία μέσω βιντεοκλήσης είχε το πρωί της Τετάρτης ο Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Σι Τζινπίνγκ. Οι πρόεδροι Ρωσίας και Κίνας επανέλαβαν τις άριστες σχέσεις που διατηρούν, με τον Πούτιν να αποκαλεί τον Σι «αγαπητό φίλο», ενώ ο Κινέζος ηγέτης από την πλευρά του, γνωστοποίησε πως οι Ρώσοι πολίτες θα μπορούν πλέον να επισκέπτονται την Κίνα χωρίς βίζα.
«Η ρωσο-κινεζική ολοκληρωμένη εταιρική σχέση και στρατηγική αλληλεπίδραση είναι υποδειγματικές», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Πούτιν κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με τον Κινέζο ομόλογό του.
Υπενθύμισε ότι φέτος οι δύο χώρες γιορτάζουν την 25η επέτειο της Συνθήκης Καλής Γειτονίας, Φιλίας και Συνεργασίας, η οποία είναι θεμελιώδης για τις σχέσεις τους. «Η συνεχής εφαρμογή της ανταποκρίνεται αναμφίβολα στα θεμελιώδη συμφέροντα των λαών και των δύο χωρών, συμβάλλει στην ενίσχυση της ολοκληρωμένης, πραγματικά καθολικής συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και Κίνας και, το πιο σημαντικό, βελτιώνει την ευημερία των πολιτών μας», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος, διαβεβαιώνοντας τον ομόλογό του για την αμέριστη υποστήριξή του σε όλες τις κοινές προσπάθειες για τη διασφάλιση της κυριαρχίας και της ασφάλειας των δύο χωρών, της κοινωνικοοικονομικής τους ευημερίας και του δικαιώματός τους να επιλέγουν τη δική τους πορεία ανάπτυξης.
