Τραμπ: Ο Πούτιν τήρησε την υπόσχεσή του, δεν βομβάρδισε για μια εβδομάδα την Ουκρανία

Η συμφωνία ήταν από Κυριακή μέχρι Κυριακή, είπε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ είχαν προηγηθεί, μια μέρα νωρίτερα, μαζικοί βομβαρδισμοί σε ουκρανικές πόλεις - Η εκεχειρία είχε ξεκινήσει από την Παρασκευή, αντέτεινε ο Ζελένσκι