Είκοσι νεκροί, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, από ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα
ΚΟΣΜΟΣ
Λωρίδα της Γάζας Ισραήλ Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι εξαπέλυσε τα πλήγματα αφού μέλη του δέχθηκαν πυρά τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός αξιωματικού

Σε 20 ανέρχονται οι Παλαιστίνιοι που σκοτώθηκαν σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας από ισραηλινά πυρά, ανάμεσά τους και τέσσερα παιδιά, ανακοίνωσαν με νεότερο απολογισμό υγειονομικοί του παλαιστινιακού θύλακα.

Μεταξύ των νεκρών είναι και ένας διασώστης που έσπευσε να βοηθήσει τα θύματα ενός πλήγματος στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Γάζας. Αυτός σκοτώθηκε όταν σημειώθηκε δεύτερο πλήγμα στο ίδιο σημείο, σημείωσαν οι αξιωματούχοι.

Άλλα πλήγματα εξαπολύθηκαν στην πόλη της Γάζας, όπου σύμφωνα με τους υγειονομικούς σκοτώθηκε ένα αγόρι 5 μηνών.

Ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι εξαπέλυσε πλήγματα στη Γάζα, αφού μέλη του δέχθηκαν πυρά τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός αξιωματικού.
