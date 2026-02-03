Αλβανία: Εντάλματα σύλληψης σε βάρος 33 υπόπτων για διακίνηση τοξικών αποβλήτων

Οιεξέδωσαν σήμερα εντάλματα σύλληψης σε βάρος 33 υπόπτων για εμπλοκή σε διακίνηση τοξικών αποβλήτων, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) εκπρόσωπος της εισαγγελίας στοΗ επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη «μετά τα αποτελέσματα αναλύσεων που διενεργήθηκαν από ιταλικό εργαστήριο, τα οποία επιβεβαίωσαν την τοξικότητα των αποβλήτων», ανέφερε η εκπρόσωπος.Τα απόβλητα έφυγαν από τηντον Ιούλιο του 2024, μέσα σε περισσότερα από 100 εμπορευματοκιβώτια, με προορισμό την Ταϊλάνδη. Οι ταϊλανδικές αρχές απαγόρευσαν την είσοδο του φορτίου στη χώρα και τα απόβλητα επέστρεψαν στην Αλβανία.