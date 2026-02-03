Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Αλβανία: Εντάλματα σύλληψης σε βάρος 33 υπόπτων για διακίνηση τοξικών αποβλήτων
Τα απόβλητα έφυγαν από την Αλβανία τον Ιούλιο του 2024, μέσα σε περισσότερα από 100 εμπορευματοκιβώτια, με προορισμό την Ταϊλάνδη
Οι αλβανικές αρχές εξέδωσαν σήμερα εντάλματα σύλληψης σε βάρος 33 υπόπτων για εμπλοκή σε διακίνηση τοξικών αποβλήτων, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) εκπρόσωπος της εισαγγελίας στο Δυρράχιο.
Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη «μετά τα αποτελέσματα αναλύσεων που διενεργήθηκαν από ιταλικό εργαστήριο, τα οποία επιβεβαίωσαν την τοξικότητα των αποβλήτων», ανέφερε η εκπρόσωπος.
Τα απόβλητα έφυγαν από την Αλβανία τον Ιούλιο του 2024, μέσα σε περισσότερα από 100 εμπορευματοκιβώτια, με προορισμό την Ταϊλάνδη. Οι ταϊλανδικές αρχές απαγόρευσαν την είσοδο του φορτίου στη χώρα και τα απόβλητα επέστρεψαν στην Αλβανία.
