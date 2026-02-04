Τι προσόντα πρέπει να έχει ένας αστροναύτης για την αποστολή στη Σελήνη - Οι απαιτήσεις της NASA

Ο Σόρενσεν (αριστερά) και ο Αριστοτέλις στην προσομοίωση σεληνιακής βάσης στη Γροιλανδία

Σήμερα έχουμε περάσει από τους ανταγωνιστικούς alpha males αναζητούμε για ανθρώπους που βάζουν την επιτυχία της ομάδας πάνω από τη δική τους.Δύο άνθρωποι που το δοκίμασαν αυτή την απομόνωση σε ακραίες συνθήκες, χωρίς να είναι υποψήφιοι αστροναύτες, είναι δύο Δανοί αρχιτέκτονες, ο Σεμπαστιάν Αριστοτέλις και ο Καρλ-Γιόχαν Σόρενσεν. Τον Σεπτέμβριο του 2020 έζησαν για 60 ημέρες στη Γροιλανδία σε μια πρότυπη σεληνιακή κατοικία από ανθρακονήματα.Κατασκευή ανθεκτική, με ηλιακά πάνελ και σύστημα φωτισμού που προσομοίωνε τη μέρα και τη νύχτα, αποδείχτηκε αρκετά εύκολο να τη συνηθίσουν οι δύο ένοικοι.Μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να αποικήσουμε τη Σελήνη, η προσομοίωση γίνεται σε απομονωμένες περιοχές με ακραίες συνθήκες όπως η Ανταρκτική.Από τον Φεβρουάριο ως τον Νοέμβριο ο σταθμός θα πρέπει να είναι αυτάρκης σε τρόφιμα, καύσιμα και φροντίδα των ασθενών.Ο σύντροφος στη βάση πρέπει να αντέχει στην πίεση και το στρες και να αποδίδει κάτω από αυτές τις συνθήκες. Θα πρέπει να μην βαριέται εύκολα, γιατί οι μήνες στη βάση -στην Ανταρκτική ή τη Σελήνη- είναι απελπιστικά πληκτικοί. Για αυτόν τον λόγο οι ιατρικές ομάδες συστήνουν γιόγκα, ζωγραφικοί, ακόμη και παιχνίδια με Lego για να «δουλεύει» το μυαλό.Πάνω από όλα, δηλαδή, να είναι ευχάριστος άνθρωπος για να είναι η συμβίωση μαζί του κάπως ευχάριστη.