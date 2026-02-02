Ο πρίγκιπας του Βελγίου λέει ότι είχε δυο ιδιωτικές συναντήσεις με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφων όπου αναφέρεται το όνομά του, ο πρίγκιπας Λορέν δήλωσε ότι συναντήθηκε με τον καταδικασμένο παιδόφιλο, αλλά όχι σε δημόσια ή συλλογική εκδήλωση