Ο πρίγκιπας του Βελγίου λέει ότι είχε δυο ιδιωτικές συναντήσεις με τον Τζέφρι Έπσταϊν
ΚΟΣΜΟΣ
Βέλγιο Τζέφρι Έπσταϊν πρίγκιπας Λορέν

Ο πρίγκιπας του Βελγίου λέει ότι είχε δυο ιδιωτικές συναντήσεις με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφων όπου αναφέρεται το όνομά του, ο πρίγκιπας Λορέν δήλωσε ότι συναντήθηκε με τον καταδικασμένο παιδόφιλο,  αλλά όχι σε δημόσια ή συλλογική εκδήλωση

Ο πρίγκιπας του Βελγίου λέει ότι είχε δυο ιδιωτικές συναντήσεις με τον Τζέφρι Έπσταϊν
Ο πρίγκιπας Λορέν του Βελγίου, αδελφός του βασιλιά Φιλίππου, ανέφερε σήμερα ότι είχε δυο «κατ’ ιδίαν» συναντήσεις με τον Τζέφρι Έπσταϊν, αφού το όνομά του εμφανίστηκε σε έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σχετικά με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή που πέθανε στη φυλακή τον Αύγουστο του 2019.

Όπως διευκρίνισε στο βελγικό πρακτορείο ειδήσεων (Belga), οι συναντήσεις αυτές έγιναν κατόπιν αιτήματος του Έπσταϊν, η πρώτη στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και η άλλη στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ο 62χρονος πρίγκιπας δήλωσε ότι δεν συνάντησε ποτέ τον Τζέφρι Έπσταϊν σε «δημόσια ή συλλογική εκδήλωση».

Ο Έπσταϊν είχε επικοινωνήσει μαζί του

Η διευκρίνιση αυτή έγινε αφότου αρχικά ο πρίγκιπας Λορέν είχε δηλώσει πως «ουδέποτε» παρέστη σε εκδήλωση παρουσία του Έπσταϊν ή συνεργατών του.

Ανέφερε επίσης ότι ο Έπσταϊν είχε επικοινωνήσει μαζί του αρκετές φορές την περίοδο που έκανε την πρακτική του «στον ΟΗΕ και σε μια μεγάλη τράπεζα» στη Νέα Υόρκη. «Ήθελε να συναντήσει τους γονείς μου για να τους συστήσει σε δισεκατομμυριούχους φίλους του», δήλωσε ο πρίγκιπας Λοράν, συμπληρώνοντας ότι είχε απορρίψει το αίτημα.

Μια δεκαετία αργότερα, το 2012, ο Έπσταϊν επικοινώνησε ξανά με τον Βέλγο πρίγκιπα και τον προσκάλεσε σε δείπνο στο Παρίσι, «παρουσία (σύμφωνα με τον ίδιο) ενός αρχηγού κράτους, καθώς και πλουσίων και ισχυρών προσώπων».

Από την πλευρά του, ο πρίγκιπας Λορέν ανέφερε πως αρνήθηκε την πρόσκληση.

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης