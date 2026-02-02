Σύλληψη τεσσάρων ξένων υπηκόων στο Ιράν για «συμμετοχή στις ταραχές»
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Διαδηλώσεις

Στην τσάντα ενός εκ των υπόπτων βρέθηκαν τέσσερις αυτοσχέδιες βομβίδες κρότου

Τέσσερις ξένοι πολίτες, των οποίων η υπηκοότητα δεν έχει διευκρινιστεί, συνελήφθησαν στο Ιράν με την κατηγορία της «συμμετοχής στις ταραχές», μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση. Η χώρα είχε συγκλονιστεί τον προηγούμενο μήνα από ένα μαζικό κύμα διαδηλώσεων.

Σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο, τα τέσσερα αυτά πρόσωπα «συνελήφθησαν σε έφοδο» στην επαρχία της Τεχεράνης, χωρίς να προσδιορίζεται πότε ακριβώς έγιναν οι συλλήψεις.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στην τσάντα ενός εκ των υπόπτων, βρέθηκαν τέσσερις αυτοσχέδιες βομβίδες κρότου, που, όπως αναφέρει η πηγή, χρησιμοποιήθηκαν στις ταραχές και τα επεισόδια στην περιοχή.

Οι ιρανικές αρχές κατηγορούν το Ισραήλ και τις ΗΠΑ για εμπλοκή στις ταραχές που είχαν αποτέλεσμα χιλιάδες νεκρούς. Η κυβέρνηση επισημαίνει ότι τα περισσότερα θύματα ήταν μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή περαστικοί, οι οποίοι σκοτώθηκαν από «τρομοκράτες». Ωστόσο, μη κυβερνητικές οργανώσεις που εδρεύουν στο εξωτερικό κατηγορούν τις δυνάμεις ασφαλείας ότι έβαλαν σκόπιμα στο στόχαστρο τους διαδηλωτές.

Σημειώνεται ότι στις 24 Ιανουαρίου, το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna είχε μεταδώσει τη σύλληψη δύο ξένων πολιτών, αυτή τη φορά στο δυτικό τμήμα της χώρας.

