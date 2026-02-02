Απεργία στα κρατιδιακά μέσα μαζικής μεταφοράς της Γερμανίας, ταλαιπωρία για εκατομμύρια επιβάτες σε όλη τη χώρα
ΚΟΣΜΟΣ
Γερμανία Απεργία Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Απεργία στα κρατιδιακά μέσα μαζικής μεταφοράς της Γερμανίας, ταλαιπωρία για εκατομμύρια επιβάτες σε όλη τη χώρα

Το συνδικάτο απαιτεί καλύτερες συνθήκες εργασίας στις τρέχουσες συλλογικές διαπραγματεύσεις με μεγαλύτερες περιόδους ανάπαυσης και υψηλότερα μπόνους για νυχτερινή εργασία και Σαββατοκύριακα

Απεργία στα κρατιδιακά μέσα μαζικής μεταφοράς της Γερμανίας, ταλαιπωρία για εκατομμύρια επιβάτες σε όλη τη χώρα
Εκατομμύρια επιβάτες των αστικών συγκοινωνιών αναστάτωσε η σημερινή απεργία των εργαζομένων στα κρατιδιακά μέσα μαζικής μεταφοράς σε όλη τη Γερμανία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, οι δημοτικές συγκοινωνίες έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς σε μεγάλα τμήματα της χώρας, επηρεάζοντας τη μετακίνηση εκατομμυρίων επιβατών. Τα ελάχιστα λεωφορεία που κυκλοφορούν είναι υπερπλήρη, ενώ στους δρόμους επικρατεί συμφόρηση.

Το συνδικάτο Ver.di έχει καλέσει σε 24ωρη κινητοποίηση 100.000 εργαζόμενους στις κρατιδιακές συγκοινωνίες, κυρίως στα λεωφορεία, στο μετρό και στο τραμ. Μόνο τα περιφερειακά τρένα και τα αστικά τρένα S-Bahn, τα οποία ανήκουν στους Γερμανικούς Σιδηροδρόμους (DB), εξακολουθούν να λειτουργούν. Η κατάσταση επιβαρύνεται από τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, σε κάποιες περιοχές κοντά στους -10 βαθμούς Κελσίου.

Η Ver.di απαιτεί καλύτερες συνθήκες εργασίας στις τρέχουσες συλλογικές διαπραγματεύσεις για τις κρατιδιακές συγκοινωνίες - μικρότερες εβδομάδες εργασίας και βάρδιες, μεγαλύτερες περιόδους ανάπαυσης, καθώς και υψηλότερα μπόνους για νυχτερινή εργασία και εργασία τα Σαββατοκύριακα. «Αν δεν καταστήσουμε τις θέσεις εργασίας πιο ελκυστικές και δεν μειώσουμε την πίεση, τότε δεν θα μπορέσουμε να κρατήσουμε μακροπρόθεσμα τους ανθρώπους που προσλαμβάνουμε», δήλωσε ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Ένωσης Εργαζομένων σε Λεωφορεία και Σιδηροδρόμους Αντρέας Σάκερτ.

Τα κρατιδιακά ΜΜΕ θα αρχίσουν σταδιακά να επανέρχονται στην κυκλοφορία μετά τη λήξη της απεργίας, στις 03:00 (τοπική ώρα).

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης