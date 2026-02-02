Συνελήφθη στο Όσλο ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε Μάριτ, λίγο πριν κάτσει στο εδώλιο για υποθέσεις βιασμών

Η νέα σύλληψη αφορά κατηγορίες για επίθεση σε γυναίκα, απειλές με μαχαίρι και παραβίαση περιοριστικών όρων - Ο Χόιμπι αναμένεται να εμφανιστεί την Τρίτη στο Πρωτοδικείο του Όσλο, αντιμετωπίζοντας συνολικά 38 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων τέσσερις φερόμενοι βιασμοί και επιθέσεις σε πρώην συντρόφους του