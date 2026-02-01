Οι συνομιλίες ανάμεσα σε Ουκρανία, Ρωσία και ΗΠΑ θα επαναληφθούν στις 4 Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια συζήτηση εις βάθος και ελπίζουμε ότι το αποτέλεσμα (των διαπραγματεύσεων) θα μας φέρει πιο κοντά σε ένα πραγματικό τέλος του πολέμου», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του