Πόλεμος στην Ουκρανία: Η πιο αιματοβαμμένη σύγκρουση από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Σχεδόν 1,2 εκατ. Ρώσοι στρατιώτες και περίπου 600.000 Ουκρανοί έχουν σκοτωθεί, τραυματιστεί ή δηλώνονται ως αγνοούμενοι - Τα στοιχεία αποτυπώνουν με ωμό τρόπο τη δυσανάλογη σχέση ανάμεσα στις απώλειες και τα εδαφικά κέρδη της Μόσχας