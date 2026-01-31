Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
H Ουκρανία ετοιμάζεται για νέες ειρηνευτικές συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα
H Ουκρανία ετοιμάζεται για νέες ειρηνευτικές συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα
Ο πρόεδρος Ζελένσκι δηλώνει ότι το Κίεβο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την αμερικανική πλευρά
Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία περιμένει περισσότερες πληροφορίες από τις ΗΠΑ σχετικά με περαιτέρω ειρηνευτικές συνομιλίες και αναμένει να πραγματοποιηθούν νέες συναντήσεις την επόμενη εβδομάδα.
«Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με την αμερικανική πλευρά και αναμένουμε συγκεκριμένες λεπτομέρειες από αυτήν σχετικά με περαιτέρω συναντήσεις», δήλωσε ο Ζελένσκι στην νυχτερινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του.
«Προσβλέπουμε σε συναντήσεις την επόμενη εβδομάδα και προετοιμαζόμαστε γι' αυτές», πρόσθεσε.
Η δήλωση του Ζελένσκι φάνηκε να υποδηλώνει ότι η συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για αύριο Κυριακή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μεταξύ αντιπροσώπων της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ δεν θα πραγματοποιηθεί τώρα.
«Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με την αμερικανική πλευρά και αναμένουμε συγκεκριμένες λεπτομέρειες από αυτήν σχετικά με περαιτέρω συναντήσεις», δήλωσε ο Ζελένσκι στην νυχτερινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του.
«Προσβλέπουμε σε συναντήσεις την επόμενη εβδομάδα και προετοιμαζόμαστε γι' αυτές», πρόσθεσε.
Η δήλωση του Ζελένσκι φάνηκε να υποδηλώνει ότι η συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για αύριο Κυριακή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μεταξύ αντιπροσώπων της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ δεν θα πραγματοποιηθεί τώρα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα