H Ουκρανία ετοιμάζεται για νέες ειρηνευτικές συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία

H Ουκρανία ετοιμάζεται για νέες ειρηνευτικές συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα

Ο πρόεδρος Ζελένσκι δηλώνει ότι  το Κίεβο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την αμερικανική πλευρά

H Ουκρανία ετοιμάζεται για νέες ειρηνευτικές συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία περιμένει περισσότερες πληροφορίες από τις ΗΠΑ σχετικά με περαιτέρω ειρηνευτικές συνομιλίες και αναμένει να πραγματοποιηθούν νέες συναντήσεις την επόμενη εβδομάδα.

«Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με την αμερικανική πλευρά και αναμένουμε συγκεκριμένες λεπτομέρειες από αυτήν σχετικά με περαιτέρω συναντήσεις», δήλωσε ο Ζελένσκι στην νυχτερινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του.

«Προσβλέπουμε σε συναντήσεις την επόμενη εβδομάδα και προετοιμαζόμαστε γι' αυτές», πρόσθεσε.

Η δήλωση του Ζελένσκι φάνηκε να υποδηλώνει ότι η συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για αύριο Κυριακή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μεταξύ αντιπροσώπων της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ δεν θα πραγματοποιηθεί τώρα.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης