Πάνω από 100 νεκροί στο Πακιστάν σε επιθέσεις αυτονομιστών στο Μπαλουτσιστάν

Τουλάχιστον 18 άμαχοι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά που ανήκαν στην ίδια οικογένεια, 15 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και 92 αντάρτες σκοτώθηκαν σε πολύωρες αλλεπάλληλες επιθέσεις και μάχες αυτονομιστών με τις πακιστανικές δυνάμεις σε διάφορες πόλεις της επαρχίας Μπαλουτσιστάν στα νοτιοδυτικά, ανακοίνωσαν οι Αρχές.Οι επιθέσεις που εξαπολύθηκαν χθες καταγράφτηκαν την επομένη της ανακοίνωσης του στρατού του Πακιστάν πως σκότωσε τουλάχιστον 41 αυτονομιστές στην Μπαλουτσιστάν, φτωχή επαρχία η οποία γειτονεύει με το Ιράν και με το Αφγανιστάν, όπου ξεσπούν συχνά αιματηρές ταραχές.Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ εξέφρασε την υποστήριξή του στις ένοπλες δυνάμεις «στον αποφασισμένο αγώνα τους για να υπερασπίσουν τη χώρα» και κατηγόρησε την Ινδία πως παρείχε υποστήριξη στους αυτονομιστές.Πηγή του πακιστανικού μηχανισμού ασφαλείας έκανε για «δέκα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας» που βρήκαν τον θάνατο και πολλούς άλλους «που τραυματίστηκαν». Μερικές ώρες αργότερα, ο στρατός αναφέρθηκε σε 15 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας που σκοτώθηκαν.Ο Στρατός Απελευθέρωσης του Μπαλουτσιστάν (BLA), το κυριότερο κίνημα των Βελούχων αυτονομιστών, ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις με ανακοίνωσή του.Τόνισε πως έβαλε στο στόχαστρο εγκαταστάσεις του στρατού και της αστυνομίας κι απέκλεισε δρόμους για να επιβραδύνει την αντίδραση των αρχών. Στις ενέργειες αυτές συμμετείχαν αρκετές γυναίκες που ανήκουν στις τάξεις του, σύμφωνα με το ένοπλο κίνημα. Υποστήριξε πως οι απώλειες στις τάξεις των δυνάμεων ασφαλείας ανήλθαν σε 84.Για δεκαετίες, οι Βελούχοι αυτονομιστές καταγγέλλουν πως ο τόπος τους λεηλατείται από το κεντρικό κράτος. Κατά επίσημα δεδομένα, το 70% των κατοίκων ζει στη φτώχεια, παρά το πλούσιο σε υδρογονάνθρακες υπέδαφος, που εκμεταλλεύονται κυρίως κινεζικές εταιρείες.Η σύγκρουση είχε εξαιρετικά βαρύ απολογισμό το 2024 με πάνω από 1.600 νεκρούς, περίπου οι μισοί εκ των οποίων ήταν στρατιωτικοί και αστυνομικοί.