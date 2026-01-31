Απελευθερώθηκαν όλοι οι Αμερικανοί κρατούμενοι στην Βενεζουέλα, λέει η Ουάσινγκτον

Η αμερικανική διπλωματία ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν πλέον αμερικανοί πολίτες υπό κράτηση στη Βενεζουέλα, προτού συμπληρωθεί ένας μήνας από τη στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.«Είμαστε ευτυχείς που επιβεβαιώνουμε την απελευθέρωση, από τις προσωρινές αρχές, όλων των αμερικανών πολιτών που ήταν γνωστό πως κρατούνταν στη Βενεζουέλα», γνωστοποίησε η αμερικανική πρεσβεία, χωρίς να αναφερθεί σε κάποια συγκεκριμένη αποφυλάκιση, ούτε να δώσει στη δημοσιότητα συγκεκριμένους αριθμούς.Νωρίτερα την Παρασκεύη, η ΜΚΟ Foro Penal, ειδικευμένη σε υποθέσεις κρατουμένων που χαρακτηρίζονται πολιτικοί, ανακοίνωνε την «απελευθέρωση του περουβιανού-αμερικανού πολιτικού κρατούμενου Αρτούρο Γκαγίνο Ρουγιέρ», ο οποίος «βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν προς τις ΗΠΑ».Ο άνδρας αυτός, που συνελήφθη τον Νοέμβριο του 2025, «βρισκόταν στη Rodeo I», φυλακή σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων από το Καράκας, σύμφωνα με τη Foro Penal.Υπό την πίεση της Ουάσιγκτον μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο στις 3 Ιανουαρίου, η προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας υποσχέθηκε πέντε ημέρες αργότερα πως θα απελευθερώσει τους κρατούμενους που η αντιπολίτευση χαρακτηρίζει πολιτικούς. Ωστόσο οι αποφυλακίσεις ανακοινώνονται έκτοτε με το σταγονόμετρο.Τη Δευτέρα, η προσωρινή κυβέρνηση ανέφερε πως πάνω από 800 πολιτικοί κρατούμενοι (πρώτη φορά γινόταν αναφορά σε αυτούς με αυτόν τον χαρακτηρισμό) αφέθηκαν ελεύθεροι και οι αποφυλακίσεις άρχισαν «πριν από τον Δεκέμβριο».Η Foro Penal αμφισβητεί τον αριθμό, λέει πως έχει καταμετρήσει 418 αποφυλακίσεις, από αυτές 303 από τις 8 Ιανουαρίου.Η ΜΚΟ κάνει λόγο για τουλάχιστον 711 πολιτικούς κρατούμενους, ανάμεσά τους 65 αλλοδαπούς, που παραμένουν στις φυλακές της χώρας.