Ελεύθερος χωρίς εγγύηση ο Ντον Λέμον - Κατηγορείται για παρεμπόδιση θρησκευτικής λατρείας
Η επόμενη εμφάνισή του στο δικαστήριο θα είναι στη Μινεάπολη στις 9 Φεβρουαρίου
Ο Αμερικανός δημοσιογράφος που συνελήφθη επειδή κάλυπτε μια διαμαρτυρία σε εκκλησία, στο περιθώριο των διαδηλώσεων στη Μινεάπολη, διώκεται για παρεμπόδιση θρησκευτικής λατρείας, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.
Ο Ντον Λέμον, πρώην παρουσιαστής του CNN, κατηγορείται ότι «καταπάτησε τα δικαιώματα που διασφαλίζει η Πρώτη Τροπολογία» του Συντάγματος των ΗΠΑ, είπε ένας εκπρόσωπος.
Νωρίτερα την Παρασκευή εμφανίστηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Λος Άντζελες. Αφέθηκε ελεύθερος χωρίς εγγύηση και η επόμενη εμφάνισή του στο δικαστήριο θα είναι σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Μινεάπολη στις 9 Φεβρουαρίου.
Στις 18 Ιανουαρίου, διακόπηκε η λειτουργία σε εκκλησία στο Σεντ Πολ της Μινεσότας, από διαδηλωτές που νόμιζαν ότι αναπληρωτής διευθυντής του τοπικού παραρτήματος της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) ιερουργούσε εκεί. Ο Ντον Λέμον, που εργάζεται πλέον ως ανεξάρτητος δημοσιογράφος, κάλυπτε το γεγονός.
Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, κατ’ εντολή του υπουργείου Δικαιοσύνης έχουν συλληφθεί δύο Αμερικανοί δημοσιογράφοι και άλλα τρία πρόσωπα «για τη συντονισμένη επίθεση στην εκκλησία Σίτις» πριν από δύο εβδομάδες. Μεταξύ αυτών είναι και ένας πρώην υποψήφιος των Δημοκρατικών για τη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Η Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων (CPJ) καταδίκασε την «κατάφωρη επίθεση» στον Τύπο και εξέφρασε ανησυχίες για «την κατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα».
Με σαρκαστικό τόνο, ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, επέκρινε επίσης την κυβέρνηση Τραμπ, σχολιάζοντας με ανάρτησή του στο Χ ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «θα ήταν υπερήφανος» για όσα κάνει η αμερικανική κυβέρνηση.
