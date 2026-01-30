Κλειστή ζώνη ασφαλείας κηρύχθηκε ο καταυλισμός Αλ Χολ όπου ζουν συγγενείς μελών του ISIS στη Συρία

Στο Αλ Χολ, τον μεγαλύτερο καταυλισμό οικογενειών του ΙΚ στη Συρία, ζουν σήμερα περίπου 24.000 άνθρωποι, εκ των οποίων 15.000 Σύροι και σχεδόν 6.200 γυναίκες και παιδιά από 42 χώρες, μεταξύ των οποίων και πολλές από τη Δύση