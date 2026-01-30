Με total black και χέρι-χέρι με τον Τραμπ, η Μελάνια στην πρεμιέρα του φιλμ με την Amazon, ποιοι παρευρέθηκαν

Το περιεχόμενο της ταινίας

Το φιλμ εστιάζει στις 20 ημέρες που περιβάλλουν την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, καταγράφοντας στιγμές από τις προετοιμασίες για την Ημέρα της Ορκωμοσίας, αλλά και πιο προσωπικές πτυχές της ζωής της πρώτης κυρίας. Ανάμεσα στις σκηνές που ξεχωρίζουν είναι εκείνες στις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ σχολιάζει την ταυτόχρονη διεξαγωγή του τελικού του πρωταθλήματος κολεγιακού ποδοσφαίρου με την ορκωμοσία του, αναρωτώμενος αν αυτό έγινε σκόπιμα, καθώς και μια άλλη στιγμή όπου, μαθαίνοντας ότι θα μεταβεί στο Καπιτώλιο μαζί με τον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, λέει: «Αυτό θα έχει ενδιαφέρον».Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην προσωπική απώλεια της Μελάνια Τραμπ, με την ίδια να μιλά σε πρώτο πρόσωπο για τον θάνατο της μητέρας της, Αμαλίγια Κνάους, τον Ιανουάριο του 2024. Παράλληλα, το φιλμ ανοίγει τα παρασκήνια των ενδυματολογικών της επιλογών και του σχεδιασμού των εκδηλώσεων της Ημέρας της Ορκωμοσίας, με την ίδια να αφηγείται τη διαδικασία και τις αποφάσεις της.Ο Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας την ταινία, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Το είδα για πρώτη φορά τις προάλλες. Είναι πραγματικά πολύ καλό. Γκλάμουρ — πολύ γκλάμουρ. Χρειαζόμαστε λίγη λάμψη».