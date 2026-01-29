Αποσύρθηκε το ντοκιμαντέρ «Μελάνια» πριν καν προβληθεί στη Νότια Αφρική

Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας διανομής αναφέρει ως αιτία το «υπάρχον κλίμα», την ώρα που οι σχέσεις της κυβέρνησης της χώρας με τις ΗΠΑ κρίνονται τεταμένες