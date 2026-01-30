Bloomberg: Ο Τραμπ ετοιμάζεται να στηρίξει τον Κέβιν Γουoρς για τη θέση του επικεφαλής της Fed
Bloomberg: Ο Τραμπ ετοιμάζεται να στηρίξει τον Κέβιν Γουoρς για τη θέση του επικεφαλής της Fed
Το who is who του φαβορί για τη διαδοχή Πάουελ - Σήμερα (30/1) οι επίσημες ανακοινώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ - Άνοδος δολαρίου και αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων με φαβορί τον Κέβιν Γουόρς για τη Fed- Χρυσός: Υποχώρησε στα $5.208
Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο ο πρόεδρος των ΗΠΑ να προτείνει τον Κέβιν Γουoρς ως τον επόμενο πρόεδρο της Federal Reserve (Fed), σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές του Bloomberg.
Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Πέμπτη ότι σκοπεύει να ανακοινώσει την επιλογή του για την ηγεσία της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας την Παρασκευή.
Σύμφωνα με τις ανώνυμες πηγές, η επιλογή δεν θεωρείται οριστική έως ότου ο Τραμπ προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση. Ο Λευκός Οίκος και ο Γουόρς δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα του πρακτορείου για σχόλιο.
Ο Γουόρς, πρώην διοικητής της Fed και ένας από τους τέσσερις τελικούς υποψηφίους στη short list του Τραμπ για τη θέση του επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας, επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο την Πέμπτη, σύμφωνα με μία από τις πηγές.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Πέμπτη ότι σκοπεύει να ανακοινώσει την επιλογή του για την ηγεσία της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας την Παρασκευή.
Σύμφωνα με τις ανώνυμες πηγές, η επιλογή δεν θεωρείται οριστική έως ότου ο Τραμπ προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση. Ο Λευκός Οίκος και ο Γουόρς δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα του πρακτορείου για σχόλιο.
Ο Γουόρς, πρώην διοικητής της Fed και ένας από τους τέσσερις τελικούς υποψηφίους στη short list του Τραμπ για τη θέση του επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας, επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο την Πέμπτη, σύμφωνα με μία από τις πηγές.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα