Το Λουξεμβούργο λέει όχι στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ: Έχουμε κανόνες και πρέπει να τους σεβόμαστε
«Μην θέτεις τελεσίγραφα, δεν είναι προς το συμφέρον σου», είπε χαρακτηριστικά – Επανέλαβε τη στήριξη της Ευρώπης, όμως ξεκαθάρισε ότι θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες της Κοπεγχάγης
Ενοχλημένος από τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμφανίστηκε ο υπουργός Εξωτερικών του Λουξεμβούργου Ξαβιέ Μπετέλ, βάζοντας «φρένο» στη διαδικασία.
«Μόλις άκουσα ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι είπε πως πρέπει να γίνουν μέλος από του χρόνου. Λυπάμαι. Του το έχω πει πολλές φορές: μην θέτεις τελεσίγραφα. Δεν είναι προς το συμφέρον σου», δήλωσε ο Μπετέλ.
Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι θα πρέπει να τηρηθούν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, τα οποία εφαρμόζονται για όλους.
«Υπάρχουν κανόνες, τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, και πρέπει να τα εκπληρώσουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν κριτήρια για τον έναν και όχι για τον άλλον», είπε, σημειώνοντας ότι «όσο τα κριτήρια της Κοπεγχάγης δεν τηρούνται, δεν μπορούμε να πούμε: “Παρακαλώ, μπείτε στην οικογένεια και για εσάς θα κλείσουμε τα μάτια, για εσάς θα κλείσουμε τα αυτιά, για εσάς θα κλείσουμε το στόμα”. Όχι. Έχουμε κανόνες και πρέπει να τους σεβόμαστε».
