Κολομβία: Κανένας επιζών από τη συντριβή αεροσκάφους με 15 επιβαίνοντες
ΚΟΣΜΟΣ
Κολομβία Συντριβή αεροσκάφους

Κολομβία: Κανένας επιζών από τη συντριβή αεροσκάφους με 15 επιβαίνοντες

Το αεροσκάφς κατέπεσε σε ορεινή περιοχή λίγο πριν φτάσει στον προορισμό του - Ένας βουλευτής και ένας υποψήφιος μεταξύ των θυμάτων

Κολομβία: Κανένας επιζών από τη συντριβή αεροσκάφους με 15 επιβαίνοντες
Αεροσκάφος με 15 επιβαίνοντες συνετρίβη την Τετάρτη σε ορεινή περιοχή της βόρειας Κολομβίας χωρίς επιζώντες, ανακοίνωσε η κολομβιανή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.

Το αεροσκάφος, ένα Beechcraft 1900D, που εκτελούσε εσωτερική πτήση για λογαριασμό της συνεργαζόμενης με την Satena ιδιωτικής εταιρείας Searca, είχε απογειωθεί από την Κούκουτα (βόρεια, κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα) με προορισμό την Οκάνια.

Η επικοινωνία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας με το αεροπλάνο χάθηκε περίπου 10 λεπτά προτού το Beechcract φθάσει στον προορισμό του.

Το αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση NSE 8849 από την Κούκουτα προς την Οκάνια, το οποίο απογειώθηκε γύρω στις 11:42 (τοπική ώρα, 18:42 στην Ελλάδα) με προγραμματισμένη ώρα άφιξης στις 12:05, ανέφερε την τελευταία επικοινωνία με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας στις 11:54 π.μ., σύμφωνα με την ανακοίνωση της Satena.

Τα συντρίμμια του αεροσκάφους εντοπίστηκαν σε ορεινή περιοχή κοντά στην πόλη Λα Πλάγια ντε Μπελέμ.

Μεταξύ των θυμάτων είναι ο βουλευτής Ντιόχενες Κιντέρο και ο Κάρλος Σαλσέδο, υποψήφιος για το Κογκρέσο στις προσεχείς εκλογές του Μαρτίου.

