Με νέα στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα απειλεί ο Ρούμπιο αν η προσωρινή πρόεδρος δεν συνεργαστεί

«Είμαστε έτοιμοι να καταφύγουμε στη χρήση ισχύος για να εγγυηθούμε τη συνεργασία στον μέγιστο βαθμό εάν οι άλλες μέθοδοι αποτύχουν» αναφέρει σε απόσπασμα ομιλίας του που δόθηκε στη δημοσιότητα