Ρώσοι αξιωματικοί εδεσαν ανάποδα σε δέντρα στρατιώτες που κατηγόρησαν για ανυπακοή, τους έδωσαν να φάνε και χιόνι
Ύβρεις και προσβολές από τους αξιωματικούς - Παρόμοιες σκηνές εχουν καταγραφεί πολλές φορές - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Με βασανιστήρια που περιελάμβαναν δέσιμο σε δέντρο και χιόνια στο στόμα τιμώρησαν Ρώσοι στρατιωτικοί δύο στρατιώτες που κατηγορήθηκαν για ανυπακοή.
Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στα social media, ο ένας από τους κατηγορούμενους στρατιώτες ήταν δεμένος ημίγυμνος πάνω σε ένα δέντρο ενώ τον δεύτεροι οι Ρώσοι αξιωματικοί τον είχαν δεμένο ανάποδα.
Σύμφωνα με το East2West, ο ένας από τους Ρώσους αξιωματικούς φώναζε για τους δύο στρατιώτες «ήθελαν να την κοπανήσουν από τις θέσεις τους, να μην ακολουθήσουν τις διαταγές».
Ενώ, δε, οι στρατιώτες φέρονται να λένε «συγγνώμη, δεν θα ξανασυμβεί», ο ένας από τους αξιωματικούς τους χώνει χιόνια στο στόμα φωνάζοντας «φάε, γαμ...ε».
Το «μενού» των βασανιστηρίων και της τιμωρίας είχε και ύβρεις προς τους στρατιώτες με έναν αξιωματικό να τους αποκαλεί «αδελφές»για την υποτιθέμενη ανταρσία τους.
Αυτή, πάντως, δεν ήταν η πρώτη φορά που έχουν καταγραφεί τέτοιες σκηνές στο μέτωπο της Ουκρανίας για διάφορα παραπτώματα που χρεώνουν Ρώσοι αξιωματικοί σε στρατιώτες
