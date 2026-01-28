Η Σαουδική Αραβία διαβεβαίωσε το Ιράν ότι δεν θα δώσει τον εναέριο χώρο της για επίθεση εναντίον της Τεχεράνης
Και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν λάβει την ίδια απόφαση

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν διαβεβαίωσε την Τρίτη τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας τους, ότι δεν θα επιτρέψει να εξαπολυθεί καμιά επίθεση εναντίον του Ιράν από το έδαφός της ή τον εναέριο χώρο της.

Ακόμη, ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν τάχθηκε υπέρ κάθε «προσπάθειας για την επίλυση των διαφορών μέσω διαλόγου» για να ενισχυθεί «η ασφάλεια και η σταθερότητα» στην περιφέρεια.

Νωρίτερα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία διαβεβαίωσαν επίσης πως δεν θα επιτρέψουν τη χρήση του εναέριου χώρου τους για να διεξαχθεί επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η αβεβαιότητα για το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν παραμένει: ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επαναλαμβάνει τις τελευταίες ημέρες ότι αναπτύσσεται στην περιοχή ισχυρή δύναμη, αλλά «ελπίζει» πως δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί, εκτιμώντας πως η Τεχεράνη θέλει συμφωνία.
