Αναγκαστική προσγείωση για αεροσκάφος της NASA στο Χιούστον, δείτε βίντεο
Αεροσκάφος Χιούστον NASA

Αναγκαστική προσγείωση για αεροσκάφος της NASA στο Χιούστον, δείτε βίντεο

Το αεροσκάφος φέρεται να υποχρεώθηκε να προσγειωθεί λόγω βλάβης, χωρίς να έχουνξ κατέβει οι τροχοί του

Αναγκαστική προσγείωση για αεροσκάφος της NASA στο Χιούστον, δείτε βίντεο
Ένα αεροσκάφος της  NASA πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Χιούστον, μετά από βλάβη στο σύστημα προσγείωσης, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν δύο άτομα, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που το αεροσκάφος, χωρίς να έχει κατεβάσει τους τροχούς του, λόγω προβλήματος στο σύστημα προσγείωσης, χαμηλώνει και σέρνεται με την «κοιλιά» στον αεροδιάδρομο, ενώ από την επαφή πετάγονται φλόγες.

Δείτε βίντεο


