Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.
Αναγκαστική προσγείωση για αεροσκάφος της NASA στο Χιούστον, δείτε βίντεο
Αναγκαστική προσγείωση για αεροσκάφος της NASA στο Χιούστον, δείτε βίντεο
Το αεροσκάφος φέρεται να υποχρεώθηκε να προσγειωθεί λόγω βλάβης, χωρίς να έχουνξ κατέβει οι τροχοί του
Ένα αεροσκάφος της NASA πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Χιούστον, μετά από βλάβη στο σύστημα προσγείωσης, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.
Στο αεροσκάφος επέβαιναν δύο άτομα, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που το αεροσκάφος, χωρίς να έχει κατεβάσει τους τροχούς του, λόγω προβλήματος στο σύστημα προσγείωσης, χαμηλώνει και σέρνεται με την «κοιλιά» στον αεροδιάδρομο, ενώ από την επαφή πετάγονται φλόγες.
Δείτε βίντεο
Στο αεροσκάφος επέβαιναν δύο άτομα, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που το αεροσκάφος, χωρίς να έχει κατεβάσει τους τροχούς του, λόγω προβλήματος στο σύστημα προσγείωσης, χαμηλώνει και σέρνεται με την «κοιλιά» στον αεροδιάδρομο, ενώ από την επαφή πετάγονται φλόγες.
Δείτε βίντεο
😱NASA aircraft makes hard landing in Houston after landing gear failure— NEXTA (@nexta_tv) January 27, 2026
A NASA aircraft made a hard landing in Houston after its landing gear reportedly failed, ploughing along the runway on its belly, according to media reports.
Two people were on board. There are no reports… pic.twitter.com/nQ3kAnG2me
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα