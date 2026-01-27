Ο Νετανιάχου προειδοποιεί το Ιράν με πλήγμα πρωτοφανούς ισχύος αν η Τεχεράνη εξαπολύσει επίθεση
ΚΟΣΜΟΣ
Μπενιαμίν Νετανιάχου Ισραήλ Ιράν

Ο Νετανιάχου προειδοποιεί το Ιράν με πλήγμα πρωτοφανούς ισχύος αν η Τεχεράνη εξαπολύσει επίθεση

Ο ιρανικός άξονας προσπαθεί να ανακάμψει, αλλά δεν θα του επιτρέψουμε να τα καταφέρει, ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε σήμερα ότι το Ισραήλ θα πλήξει το Ιράν με πρωτοφανή ισχύ, εάν η Τεχεράνη εξαπολύσει επίθεση εναντίον της χώρας του.

«Είναι αλήθεια πως ο ιρανικός άξονας προσπαθεί να ανακάμψει, αλλά δεν θα του επιτρέψουμε να τα καταφέρει. Εάν το Ιράν κάνει το μεγάλο λάθος να εξαπολύσει επίθεση εναντίον του Ισραήλ, θα ανταποδώσουμε με ισχύ που όμοιά της το Ιράν δεν έχει δει ποτέ», δήλωσε.

