Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Τραμπ για Συρία, Γάζα και διμερείς σχέσεις
ΚΟΣΜΟΣ
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Ντόναλντ Τραμπ

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Τραμπ για Συρία, Γάζα και διμερείς σχέσεις

Ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε την ευχή του για την επιτυχή λειτουργία του Συμβουλίου Ειρήνης

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Τραμπ για Συρία, Γάζα και διμερείς σχέσεις
Τηλεφωνική συνομιλία είχαν την Τρίτη ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις Τουρκίας–ΗΠΑ, τις εξελίξεις στη Συρία, τη διαδικασία ειρήνευσης στη Γάζα, καθώς και τις εμπορικές σχέσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης ευρύτερα περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση της συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας ότι η προώθηση των σχέσεων σε όλους τους τομείς εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον των δύο χωρών.


Ο Τούρκος πρόεδρος επεσήμανε τη σημασία που αποδίδει η Τουρκία στην πλήρη εφαρμογή της εκεχειρίας στη Συρία, σημειώνοντας ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά σε συντονισμό με τις αρχές των ΗΠΑ και της Συρίας.

Αναφερόμενος στη Γάζα, ο κ. Ερντογάν εξέφρασε την ευχή του για την επιτυχή λειτουργία του Συμβουλίου Ειρήνης, δηλώνοντας ότι η παύση της ανθρωπιστικής κρίσης και η ανοικοδόμηση της περιοχής μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για μόνιμη ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή.

