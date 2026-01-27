Διασώσεις οδηγών, 30.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα και πλημμύρες στην Ιρλανδία από την καταιγίδα Τσάντρα
ΚΟΣΜΟΣ
Ιρλανδία Κακοκαιρία καταιγίδα Τσάντρα Πλυμμήρες

Διασώσεις οδηγών, 30.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα και πλημμύρες στην Ιρλανδία από την καταιγίδα Τσάντρα

Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρούς ανέμους παραμένει επίσης σε ισχύ σε ολόκληρη τη χώρα

Διασώσεις οδηγών, 30.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα και πλημμύρες στην Ιρλανδία από την καταιγίδα Τσάντρα
Η καταιγίδα Τσάντρα προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες σε ολόκληρη την Ιρλανδία, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να πραγματοποιούν διασώσεις οδηγών στο Δουβλίνο και περίπου 30.000 ανθρώπους να παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Στην πρωτεύουσα, οδηγοί απεγκλωβίστηκαν από πλημμυρικά νερά το πρωί της Τρίτης, καθώς η καταιγίδα έφερε ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους κατά τη διάρκεια της νύχτας.



Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Δουβλίνου ανέφερε ότι συνεργεία αναπτύχθηκαν σε πολλά σημεία για να συνδράμουν κατοίκους και να αντιμετωπίσουν περιστατικά.


Σύμφωνα με μετεωρολόγους, περίπου 30 χιλιοστά βροχής έπεσαν στο Δουβλίνο μέσα στη νύχτα. Κίτρινη προειδοποίηση για βροχή παραμένει σε ισχύ έως τις 11 μ.μ. για τις περιοχές Carlow, Kilkenny, Louth, Wexford, Wicklow και Waterford. Παράλληλα, αρκετοί δρόμοι έχουν κλείσει σε όλη τη χώρα λόγω των πλημμυρών.

Κλείσιμο
Μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν περισσότερο ήταν το Enniscorthy στην κομητεία Wexford, όπου ο ποταμός Slaney υπερχείλισε και βγήκε από την κοίτη του. Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές και να κινούνται με αυξημένη προσοχή.

Ξεχωριστή κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρούς ανέμους παραμένει επίσης σε ισχύ σε ολόκληρη τη χώρα, με τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των φαινομένων.

Thema Insights

Ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας για περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων

Ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας για περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων

Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης