Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.
Διασώσεις οδηγών, 30.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα και πλημμύρες στην Ιρλανδία από την καταιγίδα Τσάντρα
Διασώσεις οδηγών, 30.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα και πλημμύρες στην Ιρλανδία από την καταιγίδα Τσάντρα
Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρούς ανέμους παραμένει επίσης σε ισχύ σε ολόκληρη τη χώρα
Η καταιγίδα Τσάντρα προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες σε ολόκληρη την Ιρλανδία, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να πραγματοποιούν διασώσεις οδηγών στο Δουβλίνο και περίπου 30.000 ανθρώπους να παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
Στην πρωτεύουσα, οδηγοί απεγκλωβίστηκαν από πλημμυρικά νερά το πρωί της Τρίτης, καθώς η καταιγίδα έφερε ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Δουβλίνου ανέφερε ότι συνεργεία αναπτύχθηκαν σε πολλά σημεία για να συνδράμουν κατοίκους και να αντιμετωπίσουν περιστατικά.
Σύμφωνα με μετεωρολόγους, περίπου 30 χιλιοστά βροχής έπεσαν στο Δουβλίνο μέσα στη νύχτα. Κίτρινη προειδοποίηση για βροχή παραμένει σε ισχύ έως τις 11 μ.μ. για τις περιοχές Carlow, Kilkenny, Louth, Wexford, Wicklow και Waterford. Παράλληλα, αρκετοί δρόμοι έχουν κλείσει σε όλη τη χώρα λόγω των πλημμυρών.
Μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν περισσότερο ήταν το Enniscorthy στην κομητεία Wexford, όπου ο ποταμός Slaney υπερχείλισε και βγήκε από την κοίτη του. Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές και να κινούνται με αυξημένη προσοχή.
Ξεχωριστή κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρούς ανέμους παραμένει επίσης σε ισχύ σε ολόκληρη τη χώρα, με τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των φαινομένων.
Στην πρωτεύουσα, οδηγοί απεγκλωβίστηκαν από πλημμυρικά νερά το πρωί της Τρίτης, καθώς η καταιγίδα έφερε ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Video shows cars under water in Dublin as Storm Chandra brings heavy flooding to the capital of the Republic of Ireland.— Sky News (@SkyNews) January 27, 2026
Storm Chandra latest 🔗 https://t.co/IYN11DbXs2 pic.twitter.com/IyFhgXo6Ar
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Δουβλίνου ανέφερε ότι συνεργεία αναπτύχθηκαν σε πολλά σημεία για να συνδράμουν κατοίκους και να αντιμετωπίσουν περιστατικά.
Flooding in Co Wicklow after weather warnings were issued across Ireland for Storm Chandra. Video: Nick Bradshaw— The Irish Times (@IrishTimes) January 27, 2026
Read more: https://t.co/6eNThzf68w pic.twitter.com/p4GlLvmkSB
Σύμφωνα με μετεωρολόγους, περίπου 30 χιλιοστά βροχής έπεσαν στο Δουβλίνο μέσα στη νύχτα. Κίτρινη προειδοποίηση για βροχή παραμένει σε ισχύ έως τις 11 μ.μ. για τις περιοχές Carlow, Kilkenny, Louth, Wexford, Wicklow και Waterford. Παράλληλα, αρκετοί δρόμοι έχουν κλείσει σε όλη τη χώρα λόγω των πλημμυρών.
Μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν περισσότερο ήταν το Enniscorthy στην κομητεία Wexford, όπου ο ποταμός Slaney υπερχείλισε και βγήκε από την κοίτη του. Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές και να κινούνται με αυξημένη προσοχή.
Storm Chandra at Warrenpoint in County Down at 16.45 on Tuesday. Video from Willy Gallagher. #StormChandra pic.twitter.com/GTXnRwDcjk— Barra Best (@barrabest) January 27, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα