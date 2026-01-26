Φόβους για εκατόμβη νεκρών σε ναυάγια με παράνομους μετανάστες εκφράζει ο ΔΟΜ
ΚΟΣΜΟΣ
Μετανάστες Μεσόγειος Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης

Φόβους για εκατόμβη νεκρών σε ναυάγια με παράνομους μετανάστες εκφράζει ο ΔΟΜ

Το τελευταίο δεκαήμερο, εν μέσω του κυκλώνα Χάρι, αρκετά σκάφη με παράτυπους μετανάστες εξαφανίστηκαν στη Μεσόγειο

Φόβους για εκατόμβη νεκρών σε ναυάγια με παράνομους μετανάστες εκφράζει ο ΔΟΜ
3 ΣΧΟΛΙΑ
Η τύχη εκατοντάδων μεταναστών αγνοείται και εκφράζονται φόβοι ότι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να διασχίσουν τη Μεσόγειο, ύστερα από αναφορές για αρκετά ναυάγια σκαφών το τελευταίο δεκαήμερο στην περιοχή, εν μέσω εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών, όπως γνωστοποίησε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Τρεις θάνατοι επιβεβαιώθηκαν στη Λαμπεντούζα της Ιταλίας, ύστερα από επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τους επιβαίνοντες σε σκάφος που είχε αναχωρήσει από τη Σφαξ της Τυνησίας, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον ΔΟΜ.

Μεταξύ αυτών είναι δίδυμα κοριτσάκια, ηλικίας μόλις ενός έτους, τα οποία πέθαναν εξαιτίας υποθερμίας, ανέφερε η μητέρα τους – υπήκοος Γουϊνέας – η οποία επέζησε. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του από την ίδια αιτία.

Ορισμένοι επιζήσαντες κατέθεσαν πως άλλο ένα σκάφος είχε αναχωρήσει σχεδόν ταυτόχρονα με το δικό τους, αλλά η τύχη του αγνοείται και εκφράζονται φόβοι ότι βυθίστηκε.

Αρκετά σκάφη εξαφανίστηκαν στη Μεσόγειο

Το τελευταίο δεκαήμερο, εν μέσω του κυκλώνα Χάρι, αρκετά σκάφη με παράνομους μετανάστες εξαφανίστηκαν στη Μεσόγειο και οι άσχημες καιρικές συνθήκες δυσχέραναν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης προσπαθεί να επαληθεύσει τη μαρτυρία άνδρα που διασώθηκε από εμπορικό πλοίο κοντά στη Μάλτα, για ναυάγιο σκάφους με περισσότερους από 50 επιβαίνοντες. Σε άλλο συμβάν, τουλάχιστον 51 άνθρωποι θεωρούνται νεκροί μετά το ναυάγιο σκάφους στα ανοικτά του Τομπρούκ στη Λιβύη, σύμφωνα με πληροφορίες του ΔΟΜ.

«Η διακίνηση μεταναστών με μη αξιόπλοα και υπερφορτωμένα σκάφη συνιστά εγκληματική πράξη», υπογραμμίζει ο ΔΟΜ. «Η οργάνωση αναχωρήσεων την ώρα που μια σφοδρή καταιγίδα έπληττε την περιοχή, καθιστά αυτήν τη συμπεριφορά ακόμη πιο κατακριτέα, καθώς άνθρωποι στάλθηκαν συνειδητά στη θάλασσα υπό συνθήκες που ισοδυναμούσαν με σχεδόν βέβαιο θάνατο», συμπληρώνει.

Τη χρονιά που πέρασε, τουλάχιστον 1.340 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο στην κεντρική Μεσόγειο, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης