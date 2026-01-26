Φόβους για εκατόμβη νεκρών σε ναυάγια με παράνομους μετανάστες εκφράζει ο ΔΟΜ
Φόβους για εκατόμβη νεκρών σε ναυάγια με παράνομους μετανάστες εκφράζει ο ΔΟΜ
Το τελευταίο δεκαήμερο, εν μέσω του κυκλώνα Χάρι, αρκετά σκάφη με παράτυπους μετανάστες εξαφανίστηκαν στη Μεσόγειο
Η τύχη εκατοντάδων μεταναστών αγνοείται και εκφράζονται φόβοι ότι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να διασχίσουν τη Μεσόγειο, ύστερα από αναφορές για αρκετά ναυάγια σκαφών το τελευταίο δεκαήμερο στην περιοχή, εν μέσω εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών, όπως γνωστοποίησε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ).
Τρεις θάνατοι επιβεβαιώθηκαν στη Λαμπεντούζα της Ιταλίας, ύστερα από επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τους επιβαίνοντες σε σκάφος που είχε αναχωρήσει από τη Σφαξ της Τυνησίας, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον ΔΟΜ.
Μεταξύ αυτών είναι δίδυμα κοριτσάκια, ηλικίας μόλις ενός έτους, τα οποία πέθαναν εξαιτίας υποθερμίας, ανέφερε η μητέρα τους – υπήκοος Γουϊνέας – η οποία επέζησε. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του από την ίδια αιτία.
Ορισμένοι επιζήσαντες κατέθεσαν πως άλλο ένα σκάφος είχε αναχωρήσει σχεδόν ταυτόχρονα με το δικό τους, αλλά η τύχη του αγνοείται και εκφράζονται φόβοι ότι βυθίστηκε.
Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης προσπαθεί να επαληθεύσει τη μαρτυρία άνδρα που διασώθηκε από εμπορικό πλοίο κοντά στη Μάλτα, για ναυάγιο σκάφους με περισσότερους από 50 επιβαίνοντες. Σε άλλο συμβάν, τουλάχιστον 51 άνθρωποι θεωρούνται νεκροί μετά το ναυάγιο σκάφους στα ανοικτά του Τομπρούκ στη Λιβύη, σύμφωνα με πληροφορίες του ΔΟΜ.
«Η διακίνηση μεταναστών με μη αξιόπλοα και υπερφορτωμένα σκάφη συνιστά εγκληματική πράξη», υπογραμμίζει ο ΔΟΜ. «Η οργάνωση αναχωρήσεων την ώρα που μια σφοδρή καταιγίδα έπληττε την περιοχή, καθιστά αυτήν τη συμπεριφορά ακόμη πιο κατακριτέα, καθώς άνθρωποι στάλθηκαν συνειδητά στη θάλασσα υπό συνθήκες που ισοδυναμούσαν με σχεδόν βέβαιο θάνατο», συμπληρώνει.
Τη χρονιά που πέρασε, τουλάχιστον 1.340 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο στην κεντρική Μεσόγειο, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης.
Τρεις θάνατοι επιβεβαιώθηκαν στη Λαμπεντούζα της Ιταλίας, ύστερα από επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τους επιβαίνοντες σε σκάφος που είχε αναχωρήσει από τη Σφαξ της Τυνησίας, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον ΔΟΜ.
Μεταξύ αυτών είναι δίδυμα κοριτσάκια, ηλικίας μόλις ενός έτους, τα οποία πέθαναν εξαιτίας υποθερμίας, ανέφερε η μητέρα τους – υπήκοος Γουϊνέας – η οποία επέζησε. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του από την ίδια αιτία.
Ορισμένοι επιζήσαντες κατέθεσαν πως άλλο ένα σκάφος είχε αναχωρήσει σχεδόν ταυτόχρονα με το δικό τους, αλλά η τύχη του αγνοείται και εκφράζονται φόβοι ότι βυθίστηκε.
Αρκετά σκάφη εξαφανίστηκαν στη ΜεσόγειοΤο τελευταίο δεκαήμερο, εν μέσω του κυκλώνα Χάρι, αρκετά σκάφη με παράνομους μετανάστες εξαφανίστηκαν στη Μεσόγειο και οι άσχημες καιρικές συνθήκες δυσχέραναν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.
Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης προσπαθεί να επαληθεύσει τη μαρτυρία άνδρα που διασώθηκε από εμπορικό πλοίο κοντά στη Μάλτα, για ναυάγιο σκάφους με περισσότερους από 50 επιβαίνοντες. Σε άλλο συμβάν, τουλάχιστον 51 άνθρωποι θεωρούνται νεκροί μετά το ναυάγιο σκάφους στα ανοικτά του Τομπρούκ στη Λιβύη, σύμφωνα με πληροφορίες του ΔΟΜ.
«Η διακίνηση μεταναστών με μη αξιόπλοα και υπερφορτωμένα σκάφη συνιστά εγκληματική πράξη», υπογραμμίζει ο ΔΟΜ. «Η οργάνωση αναχωρήσεων την ώρα που μια σφοδρή καταιγίδα έπληττε την περιοχή, καθιστά αυτήν τη συμπεριφορά ακόμη πιο κατακριτέα, καθώς άνθρωποι στάλθηκαν συνειδητά στη θάλασσα υπό συνθήκες που ισοδυναμούσαν με σχεδόν βέβαιο θάνατο», συμπληρώνει.
Τη χρονιά που πέρασε, τουλάχιστον 1.340 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο στην κεντρική Μεσόγειο, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα