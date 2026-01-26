Μερική αποχώρηση ρωσικών δυνάμεων από τη Συρία δείχνουν βίντεο: Εκκενώνεται η βάση στο Καμισλί
ΚΟΣΜΟΣ
Συρία Ρωσία Στρατιωτική βάση Απόσυρση Καμισλί

Ρωσικές δυνάμεις φέρεται να έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αποχώρησης από τη στρατιωτική βάση του Καμισλί, με στρατιωτικό εξοπλισμό να φορτώνεται σε μεταγωγικά αεροσκάφη - Η Μόσχα έχει παρουσία σε τρεις βάσεις στη Συρία

Την αποχώρηση ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων από το αεροδρόμιο του Καμισλί, στη βορειοανατολική Συρία, δείχνουν βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, ενισχύοντας τις πληροφορίες για μερική αποσύρση της Μόσχας από τη χώρα μετά από παρουσία σχεδόν μιας δεκαετίας.

Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, ρωσικές δυνάμεις έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αποχώρησης από τη στρατιωτική βάση του Καμισλί, με στρατιωτικό εξοπλισμό να φορτώνεται σε μεταγωγικά αεροσκάφη για μεταφορά εκτός της περιοχής. Εικόνες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο K24 TV καταγράφουν τη φόρτωση βαρέος εξοπλισμού σε μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου Il-76, καθώς και τις προετοιμασίες για τη μεταφορά ελικοπτέρου ενός Mi-8, από το οποίο έχουν αφαιρεθεί τα πτερύγια του στροφείου.



Στο σχετικό οπτικό υλικό διακρίνονται επίσης μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και άλλο στρατιωτικό υλικό να φορτώνονται σε αεροσκάφη μεταφοράς, στο πλαίσιο της σταδιακής εκκένωσης της βάσης. Το Καμισλί υπήρξε για αρκετά χρόνια κομβικό σημείο για τη ρωσική στρατιωτική παρουσία στη βορειοανατολική Συρία και βασικός πυλώνας της επιχειρησιακής δραστηριότητας της Μόσχας στην περιοχή.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται μετά από προηγούμενες αναφορές, σύμφωνα με τις οποίες οι συριακές Αρχές ασκούσαν πιέσεις για την αποχώρηση ρωσικών στρατευμάτων από θέσεις στον βορρά της Συρίας. Η βάση στο Καμισλί παρέμενε μέχρι πρόσφατα μία από τις τρεις ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Συρία. Εφόσον επιβεβαιωθούν πλήρως οι πληροφορίες για την εκκένωσή της, στη χώρα θα απομένουν πλέον μόνο δύο ρωσικές βάσεις.

Η σημαντικότερη από αυτές είναι η αεροπορική βάση Χμεϊμίμ, στην επαρχία της Λαττάκειας, στις ακτές της Μεσογείου, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό κέντρο επιχειρήσεων της Ρωσίας στη Συρία.

