Νέα αμυντική στρατηγική ΗΠΑ: ΝΑΤΟ και Ευρώπη παραμένουν σύμμαχοι, προτεραιότητα η Κίνα και η εσωτερική ασφάλεια
Νέα αμυντική στρατηγική ΗΠΑ: ΝΑΤΟ και Ευρώπη παραμένουν σύμμαχοι, προτεραιότητα η Κίνα και η εσωτερική ασφάλεια

Η Ουάσινγκτον διατηρεί κεντρικό ρόλο στη Συμμαχία, αλλά ζητά από τους Ευρωπαίους να αναλάβουν μεγαλύτερο βάρος απέναντι στις περιφερειακές απειλές

Οι ΗΠΑ θα παραμείνουν βασικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ και εταίρος της Ευρώπης, αλλά θα δώσουν προτεραιότητα στην ασφάλεια της χώρας και στην αποτροπή της Κίνας, σύμφωνα με τη νέα στρατηγική για την άμυνα που δημοσιοποιήθηκε χθες Παρασκευή.

Το έγγραφο αναφέρει ότι η Ουάσινγκτον θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο εντός του ΝΑΤΟ, ακόμη και καθώς θα αναπροσαρμόζει την στρατιωτική της παρουσία στην Ευρώπη. Παρότι η αμερικανική εμπλοκή στην Ευρώπη θα συνεχιστεί, η νέα στρατηγική αναφέρει πως οι ΗΠΑ «πρέπει να δώσουν – και θα δώσουν – προτεραιότητα στην υπεράσπιση της πατρίδας και στην αποτροπή της Κίνας».

Στην Ευρώπη και αλλού, «οι σύμμαχοι θα αναλάβουν ηγετικό ρόλο έναντι απειλών που είναι λιγότερο σοβαρές για εμάς αλλά περισσότερο (σοβαρές) για αυτούς, με κρίσιμη αλλά πιο περιορισμένη υποστήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες», υπογραμμίζεται.

Η δημοσιοποίηση της νέας στρατηγικής για την άμυνα ακολουθεί τη δημοσιοποίηση στα μέσα Δεκεμβρίου της νέας στρατηγικής για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, η οποία θεωρήθηκε ευρέως ως ρήξη με την παράδοση της στενής διατλαντικής συνεργασίας. Το έγγραφο εκείνο ανέφερε ότι οι προηγούμενες στρατηγικές των ΗΠΑ δεν είχαν δώσει επαρκή βαρύτητα στα εθνικά συμφέροντα, δίνοντας προτεραιότητα στην άμυνα άλλων χωρών – εις βάρος του αμερικανικού λαού. Η νέα προσέγγιση, υπογραμμιζόταν, καθοδηγείται από την αρχή «Πρώτα η Αμερική».
