Γροιλανδία: Ναι σε μια καλύτερη εταιρική σχέση με τις ΗΠΑ, αλλά η εδαφική κυριαρχία είναι κόκκινη γραμμή
«Θετικά» αξιολογεί τα τα νέα από το Νταβός, η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας - «Απαράδεκτη η ρητορική» των ΗΠΑ τον τελευταίο χρόνο επισήμανε ο πρωθυπουργός Νίλσεν
Την απόλυτη αντίθεσή του σε οποιαδήποτε συζήτηση θα αμφισβητούσε την κυριαρχία της Γροιλανδίας εξέφρασε ο πρωθυπουργός της χώρας, Γιενς-Φρέντερικ Νίλσεν, δηλώνοντας ότι, παρά τη διάθεση για ενίσχυση της συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η εδαφική ακεραιότητα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη «κόκκινη γραμμή».
Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην πρωτεύουσα Νουούκ, ο Νίλσεν κλήθηκε να απαντήσει στο ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να επιδιώξουν κυριαρχία ή έλεγχο μικρών τμημάτων του εδάφους της Γροιλανδίας.
«Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε πολλά πράγματα και είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε μια καλύτερη εταιρική σχέση και ούτω καθεξής. Αλλά η κυριαρχία είναι κόκκινη γραμμή», τόνισε χαρακτηριστικά. Όπως πρόσθεσε, «η ακεραιότητά μας, τα σύνορά μας και το διεθνές δίκαιο είναι απολύτως κόκκινη γραμμή που δεν θέλουμε να δούμε κανέναν να περνά».
Ο Νίλσεν υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία» πως η ρητορική που αναπτύχθηκε τον τελευταίο χρόνο γύρω από την απόκτηση της Γροιλανδίας ήταν «απαράδεκτη για εμάς», αποτυπώνοντας την έντονη δυσφορία που προκάλεσαν οι δημόσιες τοποθετήσεις από αμερικανικής πλευράς.
Παράλληλα, σημείωσε ότι μέχρι και χθες οι κάτοικοι της Γροιλανδίας «δεν μπορούσαν να αποκλείσουν τίποτα». Η αβεβαιότητα, όπως άφησε να εννοηθεί, είχε καλλιεργηθεί από τις επανειλημμένες δηλώσεις και σενάρια περί αλλαγής του καθεστώτος του νησιού.
Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας ανέφερε επίσης ότι δεν γνωρίζει ακόμη τις λεπτομέρειες της «μελλοντικής συμφωνίας» που, σύμφωνα με τον ίδιο, ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως ξεκαθάρισε, οποιαδήποτε συζήτηση για ενίσχυση της συνεργασίας με τις ΗΠΑ μπορεί να γίνει μόνο στο πλαίσιο του σεβασμού της κυριαρχίας, των συνόρων και του διεθνούς δικαίου.
«Θετικά τα νέα» από το Νταβός, λέει η ΥΠΕΞ της Γροιλανδίας
Η Γροιλανδή υπουργός Εξωτερικών Βίβιαν Μότσφελτ χαρακτήρισε σήμερα «θετικές» τις πρόσφατες εξελίξεις στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, επισημαίνοντας όμως πως εξακολουθεί να επικρατεί αβεβαιότητα.
Χθες Τετάρτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε την απειλή για επιβολή πρόσθετων δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες αναφορικά με τη στάση τους στο ζήτημα της Γροιλανδίας, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήσης βίας για την κατάληψη του νησιού, το οποίο αποτελεί έδαφος του βασιλείου της Δανίας.
Η Μότσφελτ αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι η ίδια και ο δανός υπουργός Άμυνας Τρολς Λουντ Πόουλσεν συναντήθηκαν τη Δευτέρα με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε για να θέσουν τις «κόκκινες γραμμές» τους, εξηγώντας ότι η κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και το δικαίωμα των Γροιλανδών είναι αδιαπραγμάτευτα.
«Δεν έχει συναφθεί επίσημη συμφωνία σχετικά με τη Γροιλανδία… Η γροιλανδική κυβέρνηση δεν έχει ζητήσει από τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ να διαπραγματευτεί για λογαριασμό της Γροιλανδίας, αλλά ο γενικός γραμματέας έχει μεταφέρει τη θέση και τις κόκκινες γραμμές μας στον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε η Μότσφελτ. «Κατά την άποψή μου, αυτά είναι θετικά νέα από το Νταβός», συμπλήρωσε.
