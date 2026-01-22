Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Βανς: Ολόκληρη η αντιπυραυλική μας άμυνα εξαρτάται από τον έλεγχο της Αρκτικής
Η Ουάσιγκτον «θα συνεχίσει να προσπαθεί να διασφαλίσει τον έλεγχο αυτής της χερσαίας μάζας» είπε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία
Την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να συνεχίσουν τις προσπάθειες για εξασφάλιση πρόσβασης και ελέγχου στη Γροιλανδία, επικαλούμενες λόγους εθνικής ασφάλειας, εξέφρασε την Πέμπτη ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, συνδέοντας ευθέως το ζήτημα με την αντιπυραυλική άμυνα και τη στρατηγική σημασία της Αρκτικής.
Ο Βανς δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον «θα συνεχίσει να προσπαθεί να διασφαλίσει τον έλεγχο αυτής της χερσαίας μάζας», αναφερόμενος στη Γροιλανδία, κατά τη διάρκεια δηλώσεών του, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για την αμερικανική πρόσβαση στο νησί.
Η δήλωση του Βανς ήρθε ως απάντηση σε ερώτηση δημοσιογράφου για το πώς αντιλαμβάνεται το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας που θα αφορά τη Γροιλανδία. Αν και δεν απάντησε ευθέως για τις λεπτομέρειες ενός πιθανού deal, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ επέμεινε στη στρατηγική και αμυντική σημασία της περιοχής για την αμερικανική εθνική ασφάλεια.
«Θα χρειαστούμε τον έλεγχο της Αρκτικής για να μπορέσουμε να καταρρίψουμε έναν πύραυλο. Ολόκληρο το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνάς μας εξαρτάται από αυτήν την αρκτική ασφάλεια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βανς, υπογραμμίζοντας ότι η γεωγραφική θέση της Γροιλανδίας θεωρείται κρίσιμη για την έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση πυραυλικών απειλών.
Αναφερόμενος στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, ο Βανς σημείωσε ότι «οι διαπραγματεύσεις με το ΝΑΤΟ εξελίσσονται καλά», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο ή το χρονοδιάγραμμα των συνομιλιών. Η αναφορά αυτή αφήνει να εννοηθεί ότι το ζήτημα της Γροιλανδίας συζητείται και στο πλαίσιο της ευρύτερης διατλαντικής συνεργασίας και των συλλογικών αμυντικών σχεδιασμών.
Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι λεπτομέρειες μιας συμφωνίας των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία είναι ακόμη υπό επεξεργασία, μιλώντας μία ημέρα αφότου έκανε πίσω από μια απειλή για επιβολή δασμών και απέκλεισε τη χρήση βίας για την κατάληψη της περιοχής που ανήκει στη Δανία.
Σε συνέντευξη στο δίκτυο Fox Business από το Νταβός, ο Τραμπ παραδέχθηκε επίσης πως υπήρξε αντίκτυπος στις παγκόσμιες χρηματαγορές και είπε πως δεν σχεδιάζει να πληρώσει για να την αποκτήσει.
«Είναι υπό διαπραγμάτευση τώρα, οι λεπτομέρειες. Αλλά ουσιαστικά είναι πλήρης πρόσβαση. Είναι - δεν υπάρχει τέλος, δεν υπάρχει χρονικό όριο», δήλωσε ο Τραμπ στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.
«Παρατήρησα ότι το χρηματιστήριο ανέβηκε πολύ, αφού το ανακοινώσαμε», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο.
