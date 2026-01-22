Ο Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες για τη Γροιλανδία και το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ
Ο Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες για τη Γροιλανδία και το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ
Ο πρωθυπουργός πηγαίνει κατ' ευθείαν στη βελγική πρωτεύουσα, δεν θα περάσει από το Φόρουμ του Νταβός
Ξεκινά στις Βρυξέλλες (20:00 ώρα Ελλάδος) η έκτακτη σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε. με θέμα τη Γροιλανδία, υπό το φως της προαναγγελίας στο Νταβός μίας συμφωνίας από τον Ντόναλντ Τραμπ για την ημιαυτόνομη περιοχή που ανήκει στη Δανία. Όπως είναι γνωστό, είχε προηγηθεί η συνάντηση Τραμπ με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και η προαναγγελία μιας συμφωνίας για το status της Γροιλανδίας που θα αφήνει τόσο τις ΗΠΑ όσο και τις χώρες της Συμμαχίες ικανοποιημένες. Το δεύτερο θέμα της συνόδου είναι το «Συμβούλιο Ειρήνης» που στήνει ο Τραμπ - στο οποίο αρνούνται να συμμετάσχουν οι χώρες της Ένωσης, πλην της Βουλγαρίας και της Ουγγαρίας.
Όταν ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχετικά, απάντησε μεταξύ άλλων: Όποια απόφαση πάρει η χώρα μας θα την πάρει σε συνεννόηση με τους Ευρωπαίους εταίρους. Δεν πρόκειται, δηλαδή, να ληφθεί καμία βιαστική απόφαση. Και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται καμία απόφαση να είναι ερήμην του γεγονότος ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή ευρωπαϊκή χώρα, που η καρδιά της, η ψυχή της, είναι στην Ευρώπη. Είναι δεδομένη η στρατηγική μας συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι δεδομένη η βούλησή μας αυτή να εντείνεται συνεχώς, με αμοιβαία και ξεκάθαρα οφέλη σε πολλούς τομείς, όπως η ενέργεια. Αλλά η Ελλάδα ήταν, είναι και παραμένει μια ευρωπαϊκή χώρα. Επεξεργαζόμαστε όλα τα δεδομένα.
Σε κάθε περίπτωση, η φραστική αναδίπλωση του Τραμπ, ο οποίος πάντως στη δήλωσή του μετά τη συνάντηση με τον Ρούτε για τη «συμφωνία» ως προς τη Γροιλανδία δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στο μελλοντικό καθεστώς του νησιού - δίνει χρόνο στους Ευρωπαίους, που δεν έχουν ενιαία γραμμή απέναντι στον πλανητάρχη, να επεξεργαστούν κοινές απαντήσεις απέναντι στις αμερικανικές απαιτήσεις.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα ταξιδέψει τελικά στο Νταβός - την χώρα μας εκπροσωπεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Ο κ. Μητσοτάκης χθες, Τετάρτη, δεν ταξίδεψε-επισήμως-λόγω καιρού, αν και η σκοπιμότητα της μη σύμπτωσης με τον κ. Τραμπ δεν μπορεί να παραβλεφθεί, παρά τις δεδομένα δυσμενείς μετεωρολογικές προβλέψεις.
«Δεν μπορούμε να παίζουμε με ζητήματα Διεθνούς Δικαίου, ούτε μπορούμε να τα βάζουμε στο ζύγι με οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για ευρωπαϊκό έδαφος και αυτό είναι κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση, όχι μόνο η Ελλάδα, και συνολικά η Ευρώπη, δεν πρόκειται να διαπραγματευθούν», επεσήμανε χθες σε αυτό το πνεύμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης (Alpha Radio 98,9) ως προς το θέμα της Γροιλανδίας.
Ο πρωθυπουργός διατηρεί ανοιχτή γραμμή με μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, ώστε να αξιολογήσουν τα δεδομένα και να διαμορφώσουν κοινό μέτωπο. Βεβαίως, η βραδινή συζήτηση Τραμπ-Ρούτε, για την οποία θα υπάρξουν σήμερα περισσότερες πληροφορίες, αλλάζει τα δεδομένα.
Σε κάθε περίπτωση, οι Ευρωπαίοι θέλουν να συζητήσουν σήμερα αναλυτικότερα για τις ευρωαμερικανικές σχέσεις και την προοπτική νέων ρηγμάτων, με δεδομένη και την ευθεία αντιπαράθεση Τραμπ-Μακρόν. Πάντως, ο κ. Τραμπ έκανε χθες και ένα ακόμη βήμα πίσω, ανακαλώντας τους δασμούς που ανακοίνωσε εναντίον 8 ευρωπαϊκών χωρών που θα συμμετείχαν με δυνάμεις στην επιχείρηση φύλαξης της Γροιλανδίας. Πάντως χθες το Ευρωκοινοβούλιο έβαλε και επισήμως «στον πάγο» την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-Ευρώπης.
