Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν με τον πρόεδρο του Ιράν: Η επίλυση προβλημάτων χωρίς κλιμάκωση προς όφελος της Τουρκίας
ΚΟΣΜΟΣ
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Μασούντ Πεζεσκιάν Ιράν Τουρκία

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν με τον πρόεδρο του Ιράν: Η επίλυση προβλημάτων χωρίς κλιμάκωση προς όφελος της Τουρκίας

Η τουρκική προεδρία ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, μετά τις χειρότερες ταραχές που έχουν σημειωθεί τη χώρα μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν με τον πρόεδρο του Ιράν: Η επίλυση προβλημάτων χωρίς κλιμάκωση προς όφελος της Τουρκίας
Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του, τον Μασούντ Πεζεσκιάν, στον οποίο δήλωσε ότι η Άγκυρα αντιτίθεται σε κάθε ξένη παρέμβαση στο Ιράν.

Στην ανακοίνωσή της, η τουρκική προεδρία ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, μετά τις χειρότερες ταραχές που έχουν σημειωθεί τη χώρα μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι εκτιμά την ειρήνη και τη σταθερότητα της γειτονικής χώρας και ότι η επίλυση των προβλημάτων χωρίς περαιτέρω κλιμάκωση είναι προς όφελος και της Τουρκίας.

