Κοσμοναύτης κατέγραψε το Βόρειο Σέλας από το Διάστημα: «Ήταν σαν να πλέαμε στο φως», δείτε εντυπωσιακό βίντεο
Το βίντεο τράβηξε ο κοσμοναύτης Σεργκέι Κουντ-Σβερτσκόφ από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Το Βόρειο Σέλας, όπως φάνηκε από το Διάστημα, κατέγραψε με την κάμερά του ο Ρώσος κοσμοναύτης Σεργκέι Κουντ-Σβέρτσκοφ της Roscosmos, από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, προσφέροντας σπάνια πλάνα από ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά φαινόμενα της Γης.

Το πιο συνηθισμένο χρώμα που παρατηρείται κατά τη διάρκεια αυτού του φαινομένου είναι το πράσινο, αν και μερικές φορές είναι ορατά και άλλα χρώματα, όπως το ροζ και το κόκκινο.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, στις 20 Ιανουαρίου, ο Κουντ-Σβέρτσκοφ αναφέρθηκε στην ισχυρότερη ηλιακή καταιγίδα των τελευταίων δύο δεκαετιών, σημειώνοντας ότι τότε κυριαρχούσε μια έντονη κόκκινη λάμψη. «Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ισχυρότερης καταιγίδας των τελευταίων 20 ετών, υπήρχε άφθονο κόκκινο φως. Ήταν σαν να πλέαμε κυριολεκτικά μέσα σε αυτό το φως» έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε το βίντεο:

Spectacular aurora captured from space by Russian cosmonaut

