Δεν θα μεταβεί στο Νταβός για το Οικονομικό Φόρουμ ο Γκουτέρες λόγω «σοβαρού κρυολογήματος»
Και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως θα ταξιδέψει στο Νταβός μόνο εφόσον τα έγγραφα για τις εγγυήσεις ασφαλείας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ένα σχέδιο ευημερίας είναι έτοιμα για να υπογραφούν εκεί.

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες δεν θα μπορέσει τελικά να μεταβεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) στο Νταβός λόγω ενός «σοβαρού κρυολογήματος», δήλωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος στη Γενεύη.

«Ο Γενικός Γραμματέας θα πρέπει, δυστυχώς, να ακυρώσει τη συμμετοχή του στην ετήσια συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός», που είχε προβλεφθεί για αύριο, Τετάρτη, γιατί «άρπαξε ένα σοβαρό κρυολόγημα», δήλωσε ο Ρολάντο Γκόμες σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

Έπειτα από ένα πέρασμα το Σάββατο από το Λονδίνο, ο Γκουτέρες πήγε στην Ελβετία για να συναντήσει τους ειδικούς αντιπροσώπους και απεσταλμένους του που συμμετέχουν στην ετήσια συνάντησή τους. «Η συνάντηση αυτή τελείωσε τώρα και είναι καθ' οδόν προς τη Νέα Υόρκη», είπε ο Γκόμες.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως θα ταξιδέψει στο Νταβός μόνο εφόσον τα έγγραφα για τις εγγυήσεις ασφαλείας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ένα σχέδιο ευημερίας είναι έτοιμα για να υπογραφούν εκεί.

Ο Ζελένσκι, που αναμενόταν να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ σήμερα, είπε πως χρειάστηκε να μείνει στο Κίεβο για να βοηθήσει να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες μεγάλου ρωσικού αεροπορικού πλήγματος στη διάρκεια της νύχτας που έθεσε εκτός λειτουργίας την παροχή θέρμανσης σε περίπου το 50% των πολυκατοικιών στην πόλη.

«Βέβαια, επιλέγω την Ουκρανία σε αυτή την περίπτωση, όχι το οικονομικό φόρουμ, αλλά τα πάντα μπορεί να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή. Επειδή είναι πολύ σημαντικό για τους Ουκρανούς να τελειώσει αυτός ο πόλεμος», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις.
