Κομισιόν: «Ισχυρή απάντηση» στις απειλές Τραμπ για Γροιλανδία και δασμούς, υποσχέθηκε η Φον ντερ Λάιεν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται ένα πακέτο για την υποστήριξη της ασφάλειας της Αρκτικής, είπε η Φον ντερ Λάιεν από το Νταβός και χαρακτήρισε «λάθος» τις απειλές Τραμπ για δασμούς

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποσχέθηκε από το βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός ισχυρή απάντηση στις επανειλημμένες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για την Γροιλανδία και την επιβολή επιπλέον εκβιαστικών δασμών κατά των ευρωπαϊκών χωρών.

Η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε ότι τα πρόσφατα γεωπολιτικά σοκ θα ωθήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την οικοδόμηση μίας νέας ανεξάρτητης Ευρώπης.



«Θα είμαστε σε θέση να κεφαλαιοποιήσουμε αυτήν την ευκαιρία αν αναγνωρίσουμε ότι η αλλαγή αυτή είναι μόνιμη», είπε.

Ειδικά για την Γροιλανδία δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται ένα πακέτο για την υποστήριξη της ασφάλειας της Αρκτικής και προειδοποίησε ότι η επιβολή επιπλέον δασμών με τους οποίους απειλεί ο Τραμπ είναι λάθος.



«Θεωρούμε τον αμερικανικό λαό όχι μόνο σύμμαχό μας, αλλά επίσης φίλο μας. Το να παρασυρθούμε σε μία δίνη προς τα κάτω δεν θα ωφελούσε παρά τους αντιπάλους που και οι δύο μας είμαστε αποφασισμένοι να κρατήσουμε στο περιθώριο», είπε η πρόεδρος της Κομισιόν και δεσμεύθηκε να συνεργασθεί με τις ΗΠΑ για την «βελτίωση της ασφάλειας στην Αρκτική».

«Αυτό είναι ξεκάθαρα υπέρ τους κοινού μας συμφέροντος», είπε κάνοντας λόγο για μεγάλα ευρωπαϊκά επενδυτικά σχέδια που εκπονούνται για την Γροιλανδία.
