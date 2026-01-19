Αρνητικός ο Νετανιάχου στην παρουσία στρατιωτών από Κατάρ και Τουρκία στη Γάζα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ διαφωνεί κάθετα με τις ΗΠΑ στον συγκεκριμένο όρο αναφορικά με τη μελλοντική διακυβέρνηση της περιοχής