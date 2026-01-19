Συλλυπητήρια από το ΥΠΕΞ για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: «Οι σκέψεις μας είναι με όσους έχουν πληγεί»
Ισπανία Δυστύχημα Σύγκρουση τρένων Υπουργείο Εξωτερικών

Σε αυτήν τη στιγμή θλίψης, η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα με τον λαό και την κυβέρνηση της Ισπανίας», αναφέρει στην ανάρτησή του, το υπουργείο Εξωτερικών

«Εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στην Κόρδοβα της Ισπανίας», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών, σε ανάρτησή του στο «Χ». «Εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Οι σκέψεις μας είναι με τους τραυματίες και όλους όσους έχουν πληγεί από αυτή την τραγωδία», προσθέτει το υπουργείο.

«Σε αυτήν τη στιγμή θλίψης, η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα με τον λαό και την κυβέρνηση της Ισπανίας», καταλήγει, στην ανάρτησή του, το ΥΠΕΞ.

