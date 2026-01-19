Συλλυπητήρια από το ΥΠΕΞ για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: «Οι σκέψεις μας είναι με όσους έχουν πληγεί»

Σε αυτήν τη στιγμή θλίψης, η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα με τον λαό και την κυβέρνηση της Ισπανίας», αναφέρει στην ανάρτησή του, το υπουργείο Εξωτερικών