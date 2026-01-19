Συλλυπητήρια από το ΥΠΕΞ για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: «Οι σκέψεις μας είναι με όσους έχουν πληγεί»
Σε αυτήν τη στιγμή θλίψης, η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα με τον λαό και την κυβέρνηση της Ισπανίας», αναφέρει στην ανάρτησή του, το υπουργείο Εξωτερικών
«Εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στην Κόρδοβα της Ισπανίας», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών, σε ανάρτησή του στο «Χ». «Εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Οι σκέψεις μας είναι με τους τραυματίες και όλους όσους έχουν πληγεί από αυτή την τραγωδία», προσθέτει το υπουργείο.
«Σε αυτήν τη στιγμή θλίψης, η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα με τον λαό και την κυβέρνηση της Ισπανίας», καταλήγει, στην ανάρτησή του, το ΥΠΕΞ.
Deeply saddened by the train accident near Córdoba, #Spain. We express our deepest condolences to the bereaved families. Our thoughts are with the injured & everyone affected by this tragedy.— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 19, 2026
At this time of sorrow, 🇬🇷 stands in solidarity w/the people & government of 🇪🇸 pic.twitter.com/DCuCQEZFGK
