Βρέφος 27 ημερών πέθανε στη Γάζα λόγω του ακραίου ψύχους
Ένα βρέφος 27 ημερών ονόματι Aisha Ayesh al‑Agha πέθανε το Σάββατο στη Γάζα εξαιτίας ακραίων καιρικών συνθηκών και έντονου ψύχους, σύμφωνα με ιατρικές πηγές και το υπουργείο Υγείας της Λωρίδας της Γάζας.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Χαν Γιούνις, στη νότια Γάζα, όπου το βρέφος μεταφέρθηκε στο Νάσερ Νοσοκομείο αλλά δυστυχώς ήταν ήδη πολύ αργά για να σωθεί από την υποθερμία.
Πολλές οικογένειες ζουν σε άτυπους καταυλισμούς και πρόχειρες σκηνές, χωρίς επαρκή προστασία από το κρύο, καθώς οι έλλειψη καυσίμων και ζεστών ενδυμάτων καθιστά σχεδόν αδύνατη την επιβίωση κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.
Οι περιορισμοί στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, ιατρικών εφοδίων και υλικών θέρμανσης στην περιοχή, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο, έχουν περιπλέξει περαιτέρω την κατάσταση, επιδεινώνοντας τον κίνδυνο για τις πλέον ευάλωτες ομάδες, όπως τα βρέφη και τα μικρά παιδιά.
Με τον θάνατό της, ο αριθμός των παιδιών που έχουν πεθάνει από το ψύχος στη Γάζα από την αρχή της χειμερινής περιόδου έχει φτάσει πλέον τα οκτώ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της υγειονομικής υπηρεσίας.
A bebê palestina Aisha Ayesh al Agha,faleceu aos 27 dias de nascida, de hipotermia, já são 8 as vítimas recentes face ao assédio, descaso e descumprimento do acordo com os infanticidas. pic.twitter.com/7sJYLWelAV— Mara Assis 🇧🇷🇵🇸🔻🇮🇷🇾🇪🇱🇧🇪🇭🇨🇺🇸🇩 (@MaraHelenaAssi1) January 17, 2026
Συνθήκες διαβίωσης και ανθρωπιστική κρίσηΟι ειδήσεις επισημαίνουν ότι οι χειμερινές καταιγίδες, οι χαμηλές θερμοκρασίες και η έλλειψη κατάλληλων καταλυμάτων έχουν επιδεινώσει δραματικά την ήδη δύσκολη κατάσταση εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων της Λωρίδας.
